Tierra del Fuego 26/08/2026.-Según se dio a conocer, la administración británica en Malvinas evalúa restablecer una ruta marítima con Punta Arenas mientras busca proveedores en Chile. Un documento de la junta directiva de la Corporación de Desarrollo de las Islas Malvinas (FIDC por sus siglas en inglés) reveló un creciente interés de la administración británica en lo que concierne al restablecimiento de una ruta marítima de Malvinas con Punta Arenas, Chile.

Según el documento, en septiembre de 2025, una delegación comercial de la mencionada corporación visitó Chile para explorar la posibilidad de reactivar conexiones comerciales entre la isla y el país, a través de Punta Arenas. Durante la visita, desde Chile expresaron un fuerte interés en el restablecimiento de la ruta marítima directa con las islas, bajo administración británica, abriendo paso a una nueva etapa para la conectividad regional. En este sentido, la FIDC elaboró informes preliminares de transporte marítimo para empresas chilenas interesadas en reestablecer esta conexión marítima y logística estratégica entre Punta Arenas y las islas, apuntando a la búsqueda de proveedores e interesados en Chile.

Las demoras en las cadenas de suministros actuales generaron desabastecimiento de productos y bienes básicos, según revela el documento oficial. Por lo que, el establecimiento de una ruta marítima adicional es más que relevante y estratégico para ambas partes, que reconocen un importante interés y valor comercial y logístico en el proyecto. Un nuevo enlace entre Chile y las Islas Malvinas, a través de Punta Arenas, ayudaría a mejorar significativamente la situación y fortalecer la cadena de suministro. El interés comercial de este proyecto es palpable.

La propuesta vigente operativa de la ruta marítima y comercial entre Chile y las Islas Malvinas, bajo administración británica, contempla una frecuencia bimestral y/o trimestral. Se contaría, además, con la opción de incrementar la misma, conforme el aumento de la demanda, para que el servicio sea económicamente viable desde su inicio.

El documento revela, además, que en una primera etapa de la ruta, las empresas locales preferirían operar, a través de agentes comerciales en Chile, quienes se encargarían de consolidar las cargas, de manera eficiente. No obstante, algunos comercios locales apuntan a restablecer relaciones comerciales directas con proveedores chilenos para asegurar la frescura de los productos, principalmente, de los alimentos.

Punta Arenas, en el extremo sur de Chile, vista desde las alturas. Créditos: Agencia Uno.

Los posibles proveedores en Chile

El documento señala algunos de los proveedores principales que busca la administración británica de Malvinas en Chile. Según se relevó, existe un significativo interés en importar materiales de construcción –como madera, cemento y unidades prefabricadas– desde Chile, como así también alimentos y productos frescos.

De hecho, se evalúa especialmente la compra de verduras, frutas, lácteos y carnes. Stanley Growers, principal productor local de vegetales de la isla, y FIMCo, la planta procesadora de carne, habrían manifestado su interés en importar insumos, mercadería e incluso equipos provenientes de Chile. Además, se estarían evaluando buscar y conectar con proveedores de otros insumos en Chile, como repuestos vehiculares, maquinarias e indumentaria.

Barreras logísticas, económicas y políticas del proyecto

Pese a la existencia de un interés mutuo en restablecer una ruta marítima entre las Islas Malvinas y Punta Arenas, el informe de FIDC revela significativas barreras logísticas, económicas y políticas, que pueden obstaculizar la viabilidad del proyecto. En primer lugar, se destacan los costos operativos de las tarifas portuarias de Punta Arenas para embarcaciones que no son de bandera chilena, que se suman a las tarifas de practicaje y los remolcadores requeridos para transitar por el Estrecho de Magallanes.

Los costos logísticos ocupan, precisamente, un lugar clave en el análisis de la Corporación de Desarrollo de las Islas Malvinas. En este sentido, se señala también que el aislamiento geográfico de Punta Arenas produce como resultado que muchos de los productos y bienes deban ser transportados en primera instancia desde el norte de Chile, encareciendo los costos logísticos y de transporte con fletes internos. Además, los fletes internos generan dudas en los comerciantes de la isla sobre la vida útil y la frescura de los productos al momento de llegar a Malvinas, reduciendo significativamente la viabilidad e incluso el interés de la propuesta operativa vigente.

Fuente: Escenario mundial