HOY INICIÓ LA ENTREGA DE MÓDULOS ALIMENTARIOS

Rio Grande 03/08/2026.- El Municipio de Río Grande recuerda la distribución de la entrega de módulos alimentarios se realizará únicamente a las y los titulares, quienes deberán presentarse con su DNI en el espacio correspondiente, en el horario de 11 a 15 horas. Asimismo, se recuerda que la entrega domiciliaria está destinada exclusivamente a personas adultas mayores.

Este lunes 3 de agosto, la entrega será en el Centro Municipal de Desarrollo Comunitario (Rafaela Ishton 1148), destinada a las familias de la zona sur.

Mientras que el martes 4 de agosto, la distribución continuará en el Centro Comunitario Municipal ubicado en Victoria Ocampo y Rufino, para vecinas y vecinos de los barrios Chacra II, Chacra IV, Mutual y CGT.

Finalmente, el miércoles 5 de agosto, los módulos alimentarios se entregarán en el Club Sportivo (Av. Belgrano 1130), para las familias del sector céntrico y de los barrios Malvinas Argentinas, Las Aves, Los Cisnes y Bicentenario.