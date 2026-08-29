Hipotecados UVA alertan sobre una crisis silenciosa que asfixia a miles de familias deudoras

Hipotecados UVA 29/08/2026.- Desde el Colectivo Nacional de Hipotecados UVA denuncian que la «baja morosidad» que exhiben bancos y gobierno se sostiene a costa de un sacrificio inhumano, donde las familias priorizan el pago de la cuota hipotecaria pero se hunden en deudas paralelas con tarjetas de crédito, billeteras virtuales y préstamos no bancarios, en un círculo vicioso que exige una reestructuración urgente.

El Colectivo Nacional de Hipotecados UVA lanzó una alerta sobre lo que describen como una «crisis silenciosa» que el sistema financiero y el Gobierno intentan ocultar: el sobreendeudamiento asfixiante de miles de familias y la creciente morosidad en el pago de las cuotas.

Según el comunicado, el relato bancario y oficial se jacta de exhibir un porcentaje de mora bajo para los créditos hipotecarios, pero esa supuesta «baja morosidad» se sostiene sobre un sacrificio colosal de las familias trabajadoras, que priorizan el pago de la cuota UVA a costa de un feroz endeudamiento paralelo.

La realidad de un hipotecado UVA, denuncian, es la de una familia empujada al abismo de las deudas para poder sobrevivir: tarjetas de crédito utilizadas al límite para cubrir consumos básicos, abonando únicamente pagos mínimos y asumiendo intereses altísimos; billeteras virtuales y préstamos personales contraídos a corto plazo con tasas destructivas; y recurso a familiares, amigos y hasta prestamistas privados, creando una cadena de endeudamiento insostenible.

Esta situación demuestra que el problema excede al crédito hipotecario y que la alta morosidad general que sufre el país en todos los demás instrumentos de crédito tiene entre sus principales causas esta política pública.

El Colectivo exige al Poder Legislativo y al Gobierno Nacional que dejen de mirar hacia otro lado y apliquen el criterio del esfuerzo compartido entre acreedor y deudor, mediante medidas urgentes: el reemplazo de la fórmula UVA por un sistema ligado a la evolución salarial; la suspensión inmediata de las ejecuciones y desalojos; un plazo de gracia para que los deudores puedan desendeudarse del circuito paralelo; la transparencia absoluta sobre el Costo Financiero Total real; y un tope de cuota que no supere el 25% de los ingresos del grupo familiar bajo ninguna circunstancia.

(InfoGEI)