Gobierno de Tierra del Fuego: persecución y censura a medios independientes

Río Grande, 2708/ 2026. Lo que parecía impensado en democracia hoy es una realidad en Tierra del Fuego: el gobierno provincial ha desplegado prácticas de persecución y censura contra periodistas y medios que no son funcionales a sus desmanejos. Documentación en poder de este medio confirma que funcionarios han presionado a propietarios de medios para sancionar a periodistas que entrevistan a concejales, legisladores o referentes críticos del oficialismo.

Aprietes y censura directa

Al menos cuatro casos comprobados muestran cómo desde la Secretaría de Medios se ordena sancionar o silenciar periodistas.

muestran cómo desde la Secretaría de Medios se ordena sancionar o silenciar periodistas. Se controla y persigue la actividad en redes sociales: comentarios, posteos, fotos y videos de opositores son monitoreados y, en algunos casos, bloqueados.

Se recortan fotografías oficiales para eliminar la presencia de funcionarios municipales de Río Grande y se excluye a estos de actos protocolares.

El gobernador Gustavo Melella incluso se ausentó de los actos por el aniversario de Río Grande, profundizando la tensión política.

Medios fantasmas y pauta oficial

Mientras se castiga a medios con trayectoria de más de 20 años, aparecen portales anónimos que reciben pauta oficial para difundir información falsa y refutar a la prensa crítica. Este medio, por ejemplo, decidió levantar la pauta provincial por atrasos en los pagos, y el partido FORJA retiró también su aporte mensual de $120.000.

Silencios cómplices

La persecución se sostiene con el silencio de gran parte de la dirigencia oficialista:

Legisladores como Federico Greve, Miriam Martínez y Federico Sciurano dejaron de atender llamados y evitan pronunciarse, sobre cualquiera de los graves problemas que aquejan a la sociedad fueguina, mientras hacen promesas de campaña para el 2027.

dejaron de atender llamados y evitan pronunciarse, sobre cualquiera de los graves problemas que aquejan a la sociedad fueguina, mientras hacen promesas de campaña para el 2027. Incluso se citó al jefe de Gabinete a la Legislatura para dar explicaciones sobre denuncias de torturas en el sistema penitenciario, pero nunca se presentó.

Una provincia en crisis

La censura busca tapar una realidad inocultable:

Déficit mensual y anual superior a $130.000 millones .

. Caída de la producción de petróleo en casi 60% .

. Colapso del sistema educativo.

Salarios promedio de $1.945.000 , muy por debajo de la canasta básica que supera los $3 millones.

, muy por debajo de la canasta básica que supera los $3 millones. Fracaso de la gestión energética tras la salida de YPF y la polémica contratación de Velitec S.A., empresa sin experiencia en hidrocarburos y con un capital exiguo de $60 millones.

Solidaridad con la prensa

Desde La Licuadora TDF nos solidarizamos con los trabajadores de prensa que han sido presionados por cumplir con su labor y repudiamos enérgicamente la actitud oscura de un gobierno que, lejos de transparentar, oscurece cada vez más el panorama político y social de la provincia.

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