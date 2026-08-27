Gobierno de Tierra del Fuego: persecución y censura a medios independientes

Aprietes y censura directa
- Al menos cuatro casos comprobados muestran cómo desde la Secretaría de Medios se ordena sancionar o silenciar periodistas.
- Se controla y persigue la actividad en redes sociales: comentarios, posteos, fotos y videos de opositores son monitoreados y, en algunos casos, bloqueados.
- Se recortan fotografías oficiales para eliminar la presencia de funcionarios municipales de Río Grande y se excluye a estos de actos protocolares.
El gobernador Gustavo Melella incluso se ausentó de los actos por el aniversario de Río Grande, profundizando la tensión política.
Medios fantasmas y pauta oficial
Mientras se castiga a medios con trayectoria de más de 20 años, aparecen portales anónimos que reciben pauta oficial para difundir información falsa y refutar a la prensa crítica. Este medio, por ejemplo, decidió levantar la pauta provincial por atrasos en los pagos, y el partido FORJA retiró también su aporte mensual de $120.000.
Silencios cómplices
La persecución se sostiene con el silencio de gran parte de la dirigencia oficialista:
- Legisladores como Federico Greve, Miriam Martínez y Federico Sciurano dejaron de atender llamados y evitan pronunciarse, sobre cualquiera de los graves problemas que aquejan a la sociedad fueguina, mientras hacen promesas de campaña para el 2027.
- Incluso se citó al jefe de Gabinete a la Legislatura para dar explicaciones sobre denuncias de torturas en el sistema penitenciario, pero nunca se presentó.
Una provincia en crisis
La censura busca tapar una realidad inocultable:
- Déficit mensual y anual superior a $130.000 millones.
- Caída de la producción de petróleo en casi 60%.
- Colapso del sistema educativo.
- Salarios promedio de $1.945.000, muy por debajo de la canasta básica que supera los $3 millones.
- Fracaso de la gestión energética tras la salida de YPF y la polémica contratación de Velitec S.A., empresa sin experiencia en hidrocarburos y con un capital exiguo de $60 millones.
Solidaridad con la prensa
Desde La Licuadora TDF nos solidarizamos con los trabajadores de prensa que han sido presionados por cumplir con su labor y repudiamos enérgicamente la actitud oscura de un gobierno que, lejos de transparentar, oscurece cada vez más el panorama político y social de la provincia.
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