GOBIERNO ACOMPAÑÓ Y ENTREGÓ PRESENTES A NIÑAS Y NIÑOS INTERNADOS EN LOS HOSPITALES

Tierra del Fuego 17/08/2026.-En el marco del Día de las Infancias, el Gobierno de la Provincia llevó adelante una jornada especial en los hospitales de Ushuaia y Río Grande, con el objetivo de acompañar y compartir un momento de alegría con las niñas y los niños que se encuentran internados.

Durante la visita, personajes infantiles y superhéroes recorrieron las instalaciones y acercaron presentes y sorpresas a los más pequeños, generando momentos de encuentro y alegría junto a sus familias.

La iniciativa buscó acompañar especialmente a quienes atraviesan una situación de salud que les impide celebrar esta fecha junto a sus pares, acercando un gesto de cariño y contención.

Desde el Gobierno Provincial se destacó la importancia de continuar promoviendo acciones que expresen la presencia del Estado y el acompañamiento a las familias fueguinas, especialmente en momentos que requieren mayor cuidado y atención.