ESTE SÁBADO HABRÁ UNA JORNADA DE ATENCIÓN EXTENDIDA PARA LA INSCRIPCIÓN DE CONDUCTORES Y VEHÍCULOS DE PLATAFORMAS ELECTRÓNICAS

Rio Grande 01/08/2026.- Ante la alta demanda de inscripciones al Registro de Conductores y Vehículos de Plataformas Electrónicas, el Municipio de Río Grande llevará adelante este sábado 1° de agosto una jornada de atención extendida para acompañar a quienes aún deban completar el trámite.

La atención será de 9 a 16 horas en las oficinas de la Dirección de Transporte y Movilidad Urbana, ubicadas en Pasaje Roca 1309, donde el personal brindará asesoramiento y acompañamiento durante todo el proceso de inscripción.

Cabe recordar que el registro es gratuito, se realiza de manera 100% online a través del Portal Ciudadano y contempla dos instancias obligatorias: la inscripción del vehículo y la del conductor. Una vez presentada la documentación requerida, el Municipio realiza la verificación correspondiente antes de autorizar la prestación del servicio.

La extensión del horario de atención responde a la gran demanda para inscribirse a dicho Registro, a fin de facilitar el acceso al trámite a quienes, por motivos laborales o de disponibilidad horaria, aún no pudieron realizar la inscripción.

Desde el Municipio recuerdan que la inscripción continúa abierta e invitan a las y los conductores de plataformas electrónicas a regularizar su situación, contribuyendo a consolidar un sistema de transporte urbano más seguro, ordenado y transparente, que brinde mayores garantías tanto a quienes prestan el servicio como a las y los pasajeros.

Con esta iniciativa, el Estado Municipal continúa avanzando en la regulación de las nuevas modalidades de transporte, fortaleciendo la seguridad, la calidad y la confianza en un servicio que forma parte de la movilidad urbana de Río Grande.