ESTE SÁBADO COMIENZA LA PRIMERA JORNADA DE “RECICLÁ Y GANÁ”

Rio Grande 15/08/2026.- El Municipio de Río Grande dará inicio a una nueva edición del certamen ambiental que convoca a estudiantes de nivel secundario a participar de diferentes jornadas vinculadas al reciclaje, la economía circular y el cuidado del ambiente. La primera instancia estará centrada en la recolección y pesaje de botellas PET N°1.

Por medio de “Reciclá y Ganá”, el Municipio, a través de la secretaría de Gestión Ciudadana, continúa promoviendo la participación activa de las juventudes en acciones que contribuyen al cuidado de la ciudad y, al mismo tiempo, fortalecen la educación y la conciencia ambiental.

Este sábado se llevará adelante la primera Jornada Circular, instancia en la que los colegios participantes realizarán el pesaje parcial de las botellas PET N°1 recolectadas. Los envases deberán ser entregados vacíos, en condiciones adecuadas de higiene y sin sus respectivas tapas. La competencia contará posteriormente con un pesaje final que permitirá determinar los resultados de esta categoría.

La competencia contempla además diferentes propuestas que permitirán a las instituciones educativas sumar puntos a lo largo de su desarrollo. Entre ellas se encuentran las Jornadas Educativas, con encuentros dedicados a “Economía Circular” y “Ambiente Costero”, destinados a generar conciencia y profundizar conocimientos sobre distintas temáticas ambientales.

Asimismo, se desarrollará la jornada “Eco-Tapitas”, una propuesta que se trabaja de manera conjunta con la asociación Mujeres Voluntarias de la Fundación Garrahan. En esta instancia, equipos de estudiantes deberán clasificar tapas plásticas según diferentes colores para luego realizar su pesaje, combinando la competencia con una acción de carácter solidario.

Otra de las actividades será la Jornada Eco-Solidaria, mediante la cual los colegios recolectarán latas de aluminio limpias y aplastadas que posteriormente serán destinadas a la Fundación Garrahan. Las instituciones sumarán puntos de acuerdo con la cantidad de material reunido.

A estas iniciativas se suma “Eco-Arte”, una instancia creativa en la que cada institución deberá confeccionar y presentar una mascota realizada con, al menos, cinco tipos de materiales reciclados. De esta manera, las y los estudiantes podrán poner en práctica la creatividad y la reutilización de elementos que habitualmente son descartados.

Cada una de las jornadas otorgará puntaje para la clasificación general y el certamen culminará con una instancia de cierre y premiación, reconociendo el compromiso y la participación de las instituciones educativas.

Con “Reciclá y Ganá”, el Municipio de Río Grande continúa impulsando políticas de educación ambiental que involucran a las juventudes, promoviendo hábitos responsables, la separación y recuperación de residuos y el compromiso colectivo con una ciudad más sustentable.