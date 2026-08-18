ESTACIONAMIENTO GRATUITO PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS: EL BLOQUE UCR RECUERDA QUE SIGUE VIGENTE LA EXENCIÓN EN RIO GRANDE.

RÍO GRANDE, 18/08/2026. Ante las reiteradas consultas por parte de vecinos de la ciudad, se recuerda a la comunidad en general que se encuentra vigente la Ordenanza Municipal N° 4836/2025, la cual garantiza el estacionamiento medido gratuito para jubilados y pensionados de nuestra ciudad. Esta medida, impulsada por el concejal Maxi Ybars del bloque UCR busca asegurar que los adultos mayores puedan circular y estacionar libremente, eliminando cargas económicas y simplificando los trámites administrativos.

El espíritu de esta normativa, que modifica la ordenanza anterior (4735/24), es aliviar la situación económica de los jubilados y facilitar su movilidad urbana. Por ello, se eliminó el requisito de presentar el «libre de deuda municipal» para la renovación anual del beneficio, respondiendo a una demanda directa de los vecinos para agilizar el acceso a este derecho.

Para gozar de la exención, los beneficiarios deben cumplir con las siguientes condiciones establecidas en la normativa:

• Ser residente permanente de la ciudad de Río Grande.

• Ser mayor de 60 años.

• Ser titular de hasta dos (2) vehículos.

• Percibir un haber previsional igual o menor a cuatro (4) salarios mínimos, vitales y móviles.

• Realizar la renovación anual por año calendario.

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Los interesados deben acreditar su condición mediante la siguiente documentación:

1. DNI del titular.

2. Recibo de haber previsional o pensión (solo para acreditar la condición).

3. Tarjeta verde o título de propiedad del vehículo.

4. Licencia de conducir habilitante.

Es importante destacar que la exención no genera un impacto fiscal significativo para el municipio, pero representa un apoyo fundamental para la clase pasiva. La ordenanza fue aprobada en sesión ordinaria el 24 de abril de 2025 y promulgada oficialmente el 15 de mayo del mismo año, por lo que su cumplimiento es obligatorio en todo el radio del estacionamiento medido de la ciudad.