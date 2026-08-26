El saqueo al FGS: Caputo usa los ahorros de los jubilados para financiar bancos y créditos hipotecarios

ANSES 26/08/2026.- Río Grande, 26/08/2026.– El anuncio del ministro de Economía, Luis Caputo, sobre el lanzamiento de créditos hipotecarios financiados con recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES, desató una fuerte polémica. Lo que el Gobierno presenta como una política de vivienda y reactivación económica, en realidad implica un nuevo golpe contra los jubilados: se utilizan sus ahorros, congelados desde hace tres años, para subsidiar bancos y familias con ingresos muy superiores a los de la mayoría de los adultos mayores.

Los números del anuncio

Monto total: $2 billones del FGS.

$2 billones del FGS. Destino: depósitos a plazo fijo en bancos, ajustados por UVA, para que éstos otorguen créditos hipotecarios.

depósitos a plazo fijo en bancos, ajustados por UVA, para que éstos otorguen créditos hipotecarios. Objetivo oficial: financiar entre 17.000 y 18.000 familias.

financiar entre 17.000 y 18.000 familias. Mecanismo: el FGS no presta directamente a las personas; coloca fondos en bancos mediante licitaciones de $200.000 millones cada una.

el FGS no presta directamente a las personas; coloca fondos en bancos mediante licitaciones de $200.000 millones cada una. Tasas y plazos: Depósitos del FGS: a 1 año (UVA + 2,5%) y a 5 años (UVA + 4,5%). Créditos hipotecarios: tasa máxima UVA + 7,5%, plazo mínimo 15 años, monto máximo 150.000 UVA.



Los riesgos para el sistema previsional

Uso indebido de fondos previsionales: el FGS fue creado para garantizar el pago de jubilaciones futuras y sostener el sistema previsional argentino. Al destinarlo a créditos hipotecarios, se expone a riesgos financieros ajenos a su función original.

el FGS fue creado para garantizar el pago de jubilaciones futuras y sostener el sistema previsional argentino. Al destinarlo a créditos hipotecarios, se expone a riesgos financieros ajenos a su función original. Congelamiento de haberes: los jubilados llevan tres años con ingresos congelados o muy por debajo de la inflación. Usar sus ahorros para financiar bancos y créditos a terceros se percibe como un saqueo encubierto.

los jubilados llevan tres años con ingresos congelados o muy por debajo de la inflación. Usar sus ahorros para financiar bancos y créditos a terceros se percibe como un saqueo encubierto. El patrimonio en juego: el FGS administra más de USD 73.000 millones , que pertenecen a más de 20 millones de jubilados y pensionados. Desviar una parte significativa a fines distintos de la seguridad social genera alarma sobre la sostenibilidad futura del sistema.

el FGS administra más de , que pertenecen a más de 20 millones de jubilados y pensionados. Desviar una parte significativa a fines distintos de la seguridad social genera alarma sobre la sostenibilidad futura del sistema. Precedente peligroso: si se habilita que el FGS financie políticas de vivienda, mañana podría usarse para otros fines fiscales, debilitando su rol como “colchón” previsional.

si se habilita que el FGS financie políticas de vivienda, mañana podría usarse para otros fines fiscales, debilitando su rol como “colchón” previsional. Cabe aclarar que, no existe un mecanismo automático para “reintegrar” los fondos del FGS una vez que el Gobierno los destina a otro uso. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad fue creado en 2007 justamente para preservar los ahorros de los jubilados y garantizar el pago de futuras prestaciones, pero su administración depende de decisiones políticas del Ejecutivo y del Directorio de ANSES.

Una contradicción brutal

Mientras el haber mínimo jubilatorio apenas supera los $635.000 —muy lejos del millón necesario para cubrir la canasta básica—, el Gobierno destina los ahorros de los jubilados a créditos hipotecarios que solo podrán tomar familias con ingresos superiores a $3,4 millones. Es decir, se subsidia a sectores de ingresos medios y altos, mientras los jubilados siguen perdiendo poder adquisitivo y dignidad.

El Gobierno lo presenta como solución habitacional y estímulo económico , pero en realidad traslada el costo a los jubilados , quienes ya sufren ingresos insuficientes.

, pero en realidad , quienes ya sufren ingresos insuficientes. El sistema previsional argentino queda expuesto: si los bancos no devuelven en tiempo y forma, o si las condiciones macroeconómicas empeoran, el FGS podría perder valor y comprometer el pago de futuras jubilaciones.

si los bancos no devuelven en tiempo y forma, o si las condiciones macroeconómicas empeoran, el FGS podría perder valor y comprometer el pago de futuras jubilaciones. La inequidad es evidente: se congelan haberes, se recortan bonos y se usan los ahorros de los jubilados para subsidiar créditos hipotecarios de sectores con ingresos mucho más altos.

En síntesis, el anuncio de Caputo no es un gesto de reactivación económica ni una política social inclusiva. Es, en los hechos, un saqueo en retirada contra los jubilados argentinos, que ven cómo sus ahorros son utilizados para fines ajenos al sistema previsional, mientras ellos sobreviven con haberes congelados y cada vez más insuficientes.

Fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar