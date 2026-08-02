EL MUNICIPIO Y LA UNPA IMPULSAN EL ACCESO A LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA EN RÍO GRANDE

Rio Grande 02/08/2026.- En este sentido, el Municipio de Río Grande informa que se encuentran abiertas las inscripciones para las carreras que la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA) ofrece bajo modalidad a distancia, en el marco del convenio de cooperación que ambas instituciones sostienen para ampliar las oportunidades de acceso a la educación superior.

Este trabajo conjunto tiene como objetivo acercar la educación superior pública y de calidad a las vecinas y vecinos de Río Grande, promoviendo mayores oportunidades de acceso a la universidad y acompañando las trayectorias educativas de quienes eligen estudiar en la ciudad.

La iniciativa busca garantizar que más riograndenses puedan iniciar o continuar sus estudios universitarios sin necesidad de trasladarse fuera de la ciudad, favoreciendo la permanencia estudiantil y ampliando las oportunidades de acceso a la educación superior.

La oferta académica disponible para este período de inscripción incluye las carreras de Licenciatura en Trabajo Social, Licenciatura en Turismo, Tecnicatura Universitaria en Turismo y la Tecnicatura Universitaria en Recursos Naturales Renovables, con orientaciones en Producción Agropecuaria, Producción Acuícola y Producción Frutihortícola.

Las preinscripciones se realizan de manera online a través del sitio preinscripcion.unpa.edu.ar y permanecerán abiertas hasta el 7 de agosto. Una vez completado y validado el formulario, las y los aspirantes deberán imprimir la documentación y presentarla junto con los requisitos correspondientes en el Cibereducativo Padre Zink, ubicado en Viedma y Pellegrini.

Desde el Municipio se brinda asesoramiento durante todo el proceso de inscripción y se acompaña a quienes decidan iniciar una carrera universitaria, reafirmando así el compromiso con una educación pública, inclusiva y de calidad, entendida como una herramienta fundamental para el desarrollo personal y el crecimiento de la comunidad.

Quienes deseen obtener más información o recibir asesoramiento sobre el proceso de inscripción pueden acercarse al Cibereducativo Padre Zink, ubicado en Viedma y Pellegrini, comunicarse al teléfono 436200, interno 7046, o escribir al correo electrónico cibereducativogr@unpa.edu.ar.