EL MUNICIPIO LLEVÓ LOS FESTEJOS DEL MES DE LAS INFANCIAS A LOS BARRIOS DE RÍO GRANDE

Rio Grande 18/08/2026.- Más de 950 niñas y niños, quienes participan habitualmente de los talleres y actividades municipales, disfrutaron de propuestas recreativas en los 10 Centros Comunitarios Municipales (CCM). Los festejos incluyeron juegos tradicionales, actividades integradas y encuentros pensados para compartir, divertirse y disfrutar en comunidad.

En el marco del Mes de las Infancias, el Municipio de Río Grande llevó los festejos a los 10 Centros Comunitarios Municipales (CCM) de la ciudad, acercando propuestas recreativas a los barrios y a las niñas y niños que participan durante todo el año de los talleres y actividades que se desarrollan en estos espacios.

Más de 950 infancias fueron parte de las celebraciones, una cifra que contempla a quienes transitan habitualmente los diferentes talleres municipales y las propuestas que se brindan en los Centros Comunitarios. Además, se suman las niñas y niños que participaron de las jornadas especiales que se desarrollaron en APA donde elaboraron galletas y panes.

Dichos festejos fueron pensados como una oportunidad para compartir, jugar y celebrar a las infancias, con actividades inspiradas en la temática Toy Story y otras que recuperaron el valor del juego tradicional, generando espacios de encuentro y diversión por fuera de las pantallas.

En cada CCM se desarrollaron diferentes juegos y dinámicas recreativas adaptadas a las características de cada espacio y de quienes participaron. También se incorporaron juegos integrados en pos de garantizar que las infancias con discapacidad disfrutaran y se sientan parte de los festejos junto a sus pares.

A través de esta propuesta se puso en valor el rol que cumplen los Centros Comunitarios Municipales como espacios de encuentro, acompañamiento y participación, donde las infancias accedieron durante todo el año a propuestas deportivas, culturales, recreativas y educativas.

Mediante esta iniciativa, Río Grande celebró el Mes de las Infancias en los distintos barrios junto a las vecinas y vecinos, reafirmando el compromiso de construir una ciudad donde todas las niñas y niños tengan la posibilidad de acceder a espacios donde pueden jugar, compartir y disfrutar.