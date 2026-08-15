EL MUNICIPIO INTERVINO ANTE EL ARROJO DE ESCOMBROS Y LA CIRCULACIÓN DE UN VEHÍCULO POR UNA VÍA PEATONAL EN LA COSTANERA

Rio Grande 15/08/2026.- Tras recibir información y material aportado por vecinos y vecinas a través de la línea de Atención Ciudadana 147, el Municipio intervino y constató que un vehículo ingresó a la bicisenda ubicada en el sector de la Costanera y arrojó escombros en un espacio público no habilitado para tal fin.

Desde el Municipio se destacó especialmente el compromiso de quienes advirtieron la situación y realizaron el aviso correspondiente, permitiendo que los equipos municipales pudieran tomar intervención y avanzar con las actuaciones previstas.

Ante lo ocurrido, el responsable deberá afrontar las correspondientes multas de tránsito y ambientales, de acuerdo con la normativa vigente.

La situación se agrava porque el vehículo circuló por un espacio destinado exclusivamente a peatones y ciclistas, exponiendo innecesariamente a quienes se encontraban transitando por el sector. El respeto de estos espacios resulta fundamental para garantizar la seguridad de vecinos y vecinas que utilizan diariamente la Costanera para caminar, andar en bicicleta y realizar actividades recreativas.

El Municipio recuerda que la Ordenanza Municipal Nº 2941/11 prohíbe arrojar residuos en espacios públicos y lugares no habilitados. Asimismo, los escombros y restos de materiales de construcción deben ser gestionados mediante los mecanismos establecidos por el Municipio y no pueden ser depositados en contenedores destinados a residuos domiciliarios.

El arrojo indebido de residuos afecta la limpieza y el cuidado de los espacios públicos, mientras que la circulación de vehículos en sectores destinados a peatones y ciclistas pone en riesgo la seguridad de quienes los utilizan.

Desde el Municipio se solicita a la comunidad respetar las normas vigentes y hacer un uso responsable de los espacios públicos. A su vez, se destaca la importancia de la participación de los vecinos y vecinas para detectar y comunicar este tipo de situaciones.

Para realizar consultas o informar situaciones que afecten el espacio público, se encuentra disponible la línea de Atención Ciudadana 147, de lunes a domingo, de 6.00 a 00.00 horas.