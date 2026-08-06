EL MUNICIPIO INICIÓ EL TALLER «JUGANDO A DERRIBAR BARRERAS» PARA PROMOVER LA ACCESIBILIDAD DESDE LAS INFANCIAS

Rio Grande 06/08/2026.- El Municipio de Río Grande, a través de la Secretaría de Género y Desarrollo Comunitario, llevó adelante este viernes la primera jornada del taller «Jugando a derribar barreras», desarrollada en la Biblioteca El Muelle en 2 turnos: por la mañana y por la tarde.

La propuesta, destinada a niñas y niños, busca acercar a las infancias al concepto de Accesibilidad Universal mediante experiencias de juego, exploración y reflexión, favoreciendo el reconocimiento de la diversidad y la identificación de las barreras físicas, comunicacionales y actitudinales que pueden presentarse en la vida cotidiana.

A través de distintas estaciones de juego, las y los participantes experimentaron situaciones que invitan a desarrollar empatía, comprender diferentes formas de percibir el entorno y pensar colectivamente en soluciones que hagan de los espacios lugares más accesibles para todas las personas.

La propuesta incluyó la proyección de un recurso audiovisual, instancias de intercambio y un cierre participativo en el que las niñas y los niños reflexionaron y compartieron ideas sobre la accesibilidad en distintos espacios de la ciudad.

Se trata de una iniciativa que continuará desarrollándose, acercando la propuesta a las infancias de Nivel Inicial y del primer ciclo de las escuelas primarias, con el objetivo de seguir promoviendo una cultura de la accesibilidad, el respeto por la diversidad y la eliminación de barreras desde las primeras infancias.

Con este tipo de acciones, el Municipio de Río Grande reafirma su compromiso con la construcción de una ciudad más inclusiva, promoviendo desde las primeras infancias valores como el respeto, la empatía, la igualdad de oportunidades y la eliminación de barreras, en el marco del derecho de todas las personas a participar plenamente en la vida comunitaria.