EL MUNICIPIO DE RÍO GRANDE ABRE UNA NUEVA CAPACITACIÓN EN ALAMBRADO RURAL

Rio Grande 16/08/2026.- La propuesta se llevará adelante junto a UATRE y RENATRE Tierra del Fuego, con el objetivo de fortalecer la formación en oficios vinculados al sector rural y generar nuevas alternativas de empleabilidad para la comunidad. Las inscripciones estarán disponibles desde el viernes 14 de agosto.

El Municipio de Río Grande, a través de la Secretaría de Desarrollo Productivo, llevará adelante una nueva capacitación de Alambrador Rural, en el marco de la Escuela Municipal de Emprendedores.

La iniciativa se desarrolla a partir del trabajo articulado junto a UATRE y RENATRE Tierra del Fuego, consolidando una agenda conjunta orientada a acercar nuevas herramientas de formación y ampliar las oportunidades laborales para las y los riograndenses.

La propuesta está destinada a vecinos y vecinas interesados en incorporar conocimientos vinculados a un oficio fundamental para el desarrollo de las actividades rurales y productivas, y que al mismo tiempo representa una alternativa concreta para la inserción laboral, la prestación de servicios y el desarrollo de actividades independientes.

Las inscripciones estarán disponibles a partir del viernes 14 de agosto y se realizarán a través del Portal Ciudadano del Municipio de Río Grande, ingresando a https://portalciudadano.riogrande.gob.ar/.

La capacitación comenzará el jueves 20 de agosto, con una primera etapa teórica compuesta por dos encuentros, que se desarrollarán de 10 a 12 horas. Posteriormente, se avanzará con una instancia práctica de ocho encuentros, donde las y los participantes podrán aplicar los conocimientos adquiridos durante la formación.

En total, la propuesta tendrá una duración de dos meses y medio, combinando formación teórica y práctica con el objetivo de brindar herramientas concretas que puedan ser aplicadas en el ámbito laboral.

Desde el Municipio de Río Grande se continúa fortaleciendo el trabajo conjunto con instituciones y organizaciones vinculadas al sector productivo, entendiendo que la articulación permite ampliar la oferta de capacitaciones, acercar conocimientos específicos y generar nuevas posibilidades para la comunidad.

En este sentido, la capacitación también busca poner en valor al trabajo rural como una alternativa de empleabilidad, promoviendo la formación en oficios que tienen demanda dentro del sector y que pueden convertirse en una oportunidad concreta de desarrollo laboral.

Esta iniciativa forma parte de la Escuela Municipal de Emprendedores, una política del Municipio de Río Grande orientada a generar nuevas capacidades, acompañar proyectos y ampliar las herramientas disponibles para quienes buscan insertarse en el mundo del trabajo o desarrollar una actividad independiente.