EL MUNICIPIO CONTINÚA FORTALECIENDO EL LABORATORIO MUNICIPAL Y MEJORA SUS PRESTACIONES

Rio Grande 09/08/2026.- La Secretaría de Salud sigue reforzando el Laboratorio Municipal de Análisis Clínicos y Biología Molecular «Dr. Fernando Carlos Matera» mediante la incorporación de nuevo equipamiento e insumos que permiten optimizar la calidad de las prestaciones y ampliar la capacidad de respuesta del sistema público de salud.

El Municipio de Río Grande viene incorporando un microscopio, una centrífuga y reactivos de laboratorio, las cuales son inversiones que mejoran el procesamiento de muestras y contribuyen a brindar diagnósticos más precisos y oportunos para las vecinas y vecinos.

El nuevo microscopio está optimizado para la microscopía de campo claro de muestras teñidas, especialmente utilizadas en las ciencias biológicas. Su diseño brinda mayor estabilidad durante el trabajo y cuenta con iluminación LED transmitida de 3W, con luz cálida de 3200K, características que favorecen una mejor observación y análisis de las muestras.

Mientras que la centrífuga Presvac de 24 muestras es un equipo de laboratorio diseñado para separar los componentes de una muestra mediante fuerza centrífuga. Con dicha capacidad se puede procesar simultáneamente hasta 24 tubos.

Asimismo, el Laboratorio Municipal que está ubicado en Gobernador Anadón 735, continúa realizando estudios de rutina y de mayor complejidad para el diagnóstico y seguimiento de diversas patologías.

Entre las prestaciones se encuentran hemograma, glucemia, hepatograma, colesterol, triglicéridos, urea, creatinina, análisis de orina y estudios específicos para enfermedades infecciosas, entre otros.

Con el objetivo de seguir acercando la salud a cada barrio, el Laboratorio cuenta además con anexos para la toma de muestras en los Centros Municipales de Salud N.º 2, N.º 3 y N.º 4, facilitando el acceso a las prestaciones sin necesidad de trasladarse hasta la sede central.

Los turnos pueden solicitarse de lunes a viernes, de 7 a 14 horas, de manera presencial en el Laboratorio Municipal o a través de WhatsApp al 2964-586014.

A través de la incorporación permanente de equipamiento, tecnología e insumos, el Estado Municipal continúa consolidando un laboratorio moderno y una red de salud pública que garantiza prestaciones accesibles, oportunas y de calidad para toda la comunidad.