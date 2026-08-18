EL MUNICIPIO CONTINÚA CON EL SANEAMIENTO URBANO Y EL RETIRO DE CHATARRA

El Municipio de Río Grande llevó adelante un nuevo operativo de limpieza y retiro de chatarra en el sector de la calle Las Violetas, uno de los puntos de la ciudad que concentró mayor cantidad de denuncias y pedidos de intervención por parte de las vecinas y vecinos.
Las tareas fueron desarrolladas de manera articulada por las áreas de Movilidad Fluida, Limpieza Urbana y Transporte, con el despliegue de maquinaria y personal municipal para avanzar en el retiro de chatarras y la limpieza de las chacras del sector.
Dicha intervención se enmarca en el trabajo sostenido que realiza el Municipio para dar respuesta a los reclamos de la comunidad, recuperar espacios y fortalecer las condiciones de limpieza, ordenamiento y seguridad en diferentes puntos de la ciudad.
En lo que va de agosto, el área de Saneamiento y Movilidad Fluida de Tránsito realizó 72 intervenciones, que incluyeron ingresos al Corralón por resguardos, retiros de chatarra, vehículos abandonados y entregas voluntarias, además de notificaciones correspondientes a situaciones pendientes de resolución.
Los pedidos de intervención y reclamos vinculados a estas situaciones pueden realizarse a través de la Línea Municipal 147.
De esta manera, el Estado Municipal destaca la importancia de la participación de las vecinas y vecinos para identificar situaciones que requieren intervención y avanzar con respuestas concretas en el territorio. A raíz de ello, se busca seguir fortaleciendo el trabajo conjunto entre las áreas municipales y la comunidad para avanzar hacia una ciudad más limpia, ordenada y segura.