EL MUNICIPIO CONTINÚA CON EL SANEAMIENTO URBANO Y EL RETIRO DE CHATARRA

Ushuaia 18/08/2026.- El operativo se llevó adelante a partir de las denuncias y pedidos de intervención realizados por vecinos y vecinas del sector. Participaron equipos de las áreas de Movilidad Fluida, que se encuentra a cargo del programa, Limpieza Urbana y Transporte con maquinaria, quienes trabajaron en el retiro de chatarra y el saneamiento de las chacras ubicadas sobre calle Las Violetas.

El Municipio de Río Grande llevó adelante un nuevo operativo de limpieza y retiro de chatarra en el sector de la calle Las Violetas, uno de los puntos de la ciudad que concentró mayor cantidad de denuncias y pedidos de intervención por parte de las vecinas y vecinos.

Las tareas fueron desarrolladas de manera articulada por las áreas de Movilidad Fluida, Limpieza Urbana y Transporte, con el despliegue de maquinaria y personal municipal para avanzar en el retiro de chatarras y la limpieza de las chacras del sector.

Dicha intervención se enmarca en el trabajo sostenido que realiza el Municipio para dar respuesta a los reclamos de la comunidad, recuperar espacios y fortalecer las condiciones de limpieza, ordenamiento y seguridad en diferentes puntos de la ciudad.

En lo que va de agosto, el área de Saneamiento y Movilidad Fluida de Tránsito realizó 72 intervenciones, que incluyeron ingresos al Corralón por resguardos, retiros de chatarra, vehículos abandonados y entregas voluntarias, además de notificaciones correspondientes a situaciones pendientes de resolución.

Los pedidos de intervención y reclamos vinculados a estas situaciones pueden realizarse a través de la Línea Municipal 147.

De esta manera, el Estado Municipal destaca la importancia de la participación de las vecinas y vecinos para identificar situaciones que requieren intervención y avanzar con respuestas concretas en el territorio. A raíz de ello, se busca seguir fortaleciendo el trabajo conjunto entre las áreas municipales y la comunidad para avanzar hacia una ciudad más limpia, ordenada y segura.