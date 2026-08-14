EL MUNICIPIO ACOMPAÑA LA REACTIVACIÓN PRODUCTIVA DE AIRES DEL SUR

Rio Grande 14/08/2026.- El Municipio de Río Grande se encuentra acompañando el proceso de puesta en condiciones de la planta de Aires del Sur, cuyos trabajadores se preparan para retomar su actividad productiva en el marco de un convenio con Athuel. El acuerdo contempla la fabricación de 40.000 equipos de aire acondicionado durante 6 meses. En paralelo, el Estado Municipal sostuvo durante los últimos 7 meses un acompañamiento integral a los trabajadores y sus familias, con asistencia social, económica y sanitaria.

En el marco de este acompañamiento, se realizó una recorrida por las instalaciones con la participación del secretario de Gestión Ciudadana, Gonzalo Ferro, y el secretario de Desarrollo Productivo, Facundo Armas, junto a la concejala Alejandra Arce y el concejal Jonatan Bogado, para conocer los avances en la puesta a punto de las líneas de producción y las tareas que se llevan adelante para adecuar los procesos a esta nueva etapa productiva.

A la fecha, la planta atraviesa una etapa de puesta a punto de sus instalaciones y líneas de producción, como instancia previa al inicio de la actividad productiva. En coordinación con el síndico de la quiebra, los y las trabajadoras se encuentran en la recuperación y acondicionamiento de las líneas, así como en la adaptación de los procesos para alcanzar los objetivos de producción establecidos en el convenio con Athuel.

La reactivación de la planta representa una nueva oportunidad para recuperar capacidad productiva, sostener fuentes de trabajo y fortalecer el entramado industrial de Río Grande. En ese sentido, desde el Municipio se destaca la importancia de acompañar los procesos que permitan que las capacidades instaladas en la ciudad vuelvan a ponerse al servicio de la producción y el trabajo.

Dicho acompañamiento comenzó desde el momento en que la planta dejó de funcionar y se extendió durante 7 meses en los que permaneció cerrada, período en el que el Municipio sostuvo una presencia permanente junto a los trabajadores y sus familias.

Mediante las diferentes áreas municipales se implementaron herramientas de asistencia destinadas a atender las necesidades que atravesaron los y las trabajadoras durante ese período. Entre ellas, se brindaron aportes alimentarios y subsidios destinados al pago de alquileres y servicios, con el objetivo de acompañar a las familias ante la situación de incertidumbre generada por el cierre de la planta.

A su vez, desde el área de Salud, se desarrolló un abordaje específico de acompañamiento en salud mental junto a un equipo que realizó intervenciones, charlas grupales y atenciones particulares para trabajadores que lo requirieron.

La nueva etapa que comenzará Aires del Sur tiene como objetivo producir 40.000 equipos en 6 meses, lo cual pone nuevamente en marcha capacidades, conocimientos y experiencia de trabajadores de la ciudad y abre una expectativa concreta de recuperación de la actividad productiva. A través de esta reactivación, se constituye en un paso concreto que combina producción, trabajo y acompañamiento social, poniendo en valor las capacidades industriales de Río Grande y la necesidad de que el Estado municipal esté presente en todas las etapas que atraviesa la comunidad.

Desde el Estado Municipal sostienen un abordaje integral de la situación, entendiendo que acompañar la recuperación de una planta industrial implica estar cerca de la comunidad. Por ello, continuarán acompañando este proceso, articulando con los trabajadores, las instituciones y los diferentes actores involucrados, en pos de contribuir a la recuperación de la producción, sostener el empleo y fortalecer a la comunidad riograndense.