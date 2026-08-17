EL MUNICIPIO ACERCÓ LA HISTORIA DEL GENERAL SAN MARTÍN A ESTUDIANTES RIOGRANDENSES

Rio Grande 17/08/2026.- En el marco de un nuevo aniversario del fallecimiento del General José de San Martín, el Municipio de Río Grande, a través de la Agencia de Deportes, Cultura y Juventud, llevó adelante una propuesta destinada a acercar la historia y el legado del Libertador a estudiantes de distintas instituciones educativas de la ciudad.

La actividad consistió en una recorrida por establecimientos educativos con la presencia del “Libertador”, interpretado por el actor José Alazard, quien, caracterizado como el General San Martín y montando a caballo, realizó la Proclama de Chacabuco, la histórica arenga que el prócer brindó a sus soldados previo a la Batalla de Chacabuco.

En esta oportunidad, San Martín recorrió la EADEB; el Colegio Provincial “Padre José Zink”; y el Colegio Provincial “Dr. Ernesto Guevara”, generando un espacio de encuentro con las y los estudiantes y acercando un episodio fundamental de la historia argentina de una manera didáctica y participativa.

Cabe destacar que la propuesta se desarrolló en conjunto con el Club de Campo “La Cimarrona”, al que pertenecen los caballos Picazo y Enoc, quienes participaron de manera alternada en la actividad a fin de resguardar su bienestar. La dirección estuvo a cargo de Ariel Chilelli, con la colaboración en vestuario de Claudia Cozzolino y Kevin Romero.

La iniciativa tuvo como objetivo revalorizar la figura de José de San Martín como prócer y referente de liderazgo, compromiso y patriotismo, acercando su historia a las nuevas generaciones mediante una experiencia que complementa los contenidos abordados en las aulas con una propuesta cultural y comunitaria.

Esta articulación entre el Municipio y las instituciones educativas permitió generar un espacio enriquecedor de aprendizaje y reflexión, fortaleciendo el sentido de identidad, pertenencia y valoración de nuestra historia.

Se trata de una propuesta que cuenta con antecedentes en otros puntos del país, fue replicada en Río Grande incorporando características propias y una propuesta pensada especialmente para acercar la figura del Libertador a la comunidad educativa local.

Por ello, el Estado Municipal reafirma su compromiso con la promoción de la cultura y la educación, así como con el fortalecimiento de la identidad argentina, acercando a las nuevas generaciones los valores, la historia y las enseñanzas de quienes contribuyeron a forjar nuestra Patria.