EL MUNICIPIO ACERCÓ LA HISTORIA DEL GENERAL SAN MARTÍN A ESTUDIANTES RIOGRANDENSES

La actividad consistió en una recorrida por establecimientos educativos con la presencia del “Libertador”, interpretado por el actor José Alazard, quien, caracterizado como el General San Martín y montando a caballo, realizó la Proclama de Chacabuco, la histórica arenga que el prócer brindó a sus soldados previo a la Batalla de Chacabuco.
En esta oportunidad, San Martín recorrió la EADEB; el Colegio Provincial “Padre José Zink”; y el Colegio Provincial “Dr. Ernesto Guevara”, generando un espacio de encuentro con las y los estudiantes y acercando un episodio fundamental de la historia argentina de una manera didáctica y participativa.
Cabe destacar que la propuesta se desarrolló en conjunto con el Club de Campo “La Cimarrona”, al que pertenecen los caballos Picazo y Enoc, quienes participaron de manera alternada en la actividad a fin de resguardar su bienestar. La dirección estuvo a cargo de Ariel Chilelli, con la colaboración en vestuario de Claudia Cozzolino y Kevin Romero.
La iniciativa tuvo como objetivo revalorizar la figura de José de San Martín como prócer y referente de liderazgo, compromiso y patriotismo, acercando su historia a las nuevas generaciones mediante una experiencia que complementa los contenidos abordados en las aulas con una propuesta cultural y comunitaria.
Esta articulación entre el Municipio y las instituciones educativas permitió generar un espacio enriquecedor de aprendizaje y reflexión, fortaleciendo el sentido de identidad, pertenencia y valoración de nuestra historia.
Se trata de una propuesta que cuenta con antecedentes en otros puntos del país, fue replicada en Río Grande incorporando características propias y una propuesta pensada especialmente para acercar la figura del Libertador a la comunidad educativa local.
Por ello, el Estado Municipal reafirma su compromiso con la promoción de la cultura y la educación, así como con el fortalecimiento de la identidad argentina, acercando a las nuevas generaciones los valores, la historia y las enseñanzas de quienes contribuyeron a forjar nuestra Patria.