EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PONE EN MARCHA UN PLAN PARA COMPENSAR HORAS DE CLASES DURANTE EL CICLO LECTIVO

Tierra del Fuego 28/08/2026.- El Ministerio de Educación de la provincia anunció el inicio del Plan de Compensación Pedagógica, que contempla clases los sábados para reforzar los aprendizajes y ampliar el tiempo efectivo de enseñanza. La medida comenzará el 29 de agosto y se extenderá hasta el 12 de diciembre.

En el marco de la necesidad de recuperar horas de clase perdidas de clases durante el ciclo lectivo 2026, el Ministerio de Educación de la provincia pondrá en marcha, a partir de este sábado, el Plan de Compensación Pedagógica denominado “Ampliación del tiempo efectivo de enseñanza presencial”.

La iniciativa apunta a intensificar el tiempo destinado a la enseñanza y fortalecer los aprendizajes de aquellos estudiantes cuyas trayectorias escolares se vieron afectadas por interrupciones en la presencialidad durante el año.

El anuncio se produce en un contexto atravesado por la pérdida de jornadas escolares y la necesidad de recuperar contenidos y tiempos pedagógicos.

Según informó la cartera educativa, el plan se encuentra encuadrado en la Resolución CFE N° 484/24, que contempla el dictado de clases en días extraordinarios como mecanismo para compensar la pérdida de días de clase. También retoma los criterios de priorización curricular establecidos a nivel federal mediante la Resolución CFE N° 367/20.

La primera etapa del programa será el Dispositivo de Avance en los Aprendizajes (DAA), que comenzará el sábado 29 de agosto y se extenderá hasta el 12 de diciembre.

En esta instancia participarán estudiantes de 1° a 6° año, con carácter obligatorio, de las escuelas provinciales N° 19 “Primera Legislatura”, de Río Grande, y N° 24 “Juan Ruiz Galán”, de Ushuaia.

De acuerdo con lo informado, ambas instituciones fueron seleccionadas debido a que permanecieron durante un período prolongado sin clases presenciales como consecuencia de tareas de regularización edilicia.

Las actividades se desarrollarán todos los sábados, de 10 a 12:00, y estarán concentradas en dos áreas consideradas prioritarias: Prácticas del Lenguaje y Matemática.

De esta manera, se busca ampliar el tiempo efectivo de enseñanza mediante jornadas extraordinarias y generar instancias específicas de acompañamiento para estudiantes que atravesaron interrupciones en su escolaridad.

El dispositivo tendrá como sedes las propias escuelas N° 19 de Río Grande y N° 24 de Ushuaia, y constituye la primera implementación del Plan de Compensación Pedagógica anunciado por el Ministerio de Educación.