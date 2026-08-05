EL «MERCADO EN TU BARRIO» VUELVE CON UNA NUEVA EDICIÓN POR EL MES DE LAS INFANCIAS

Rio Grande 05/08/2026.- La propuesta se llevará adelante este domingo 9 de agosto, de 11 a 20 horas, en el Polideportivo Carlos Margalot. En el marco del Mes de las Infancias, las y los riograndenses podrán acceder a pescadería, verdulería, carnicería, Pollos RGA, distribuidoras, artesanos, juguetería con precios populares, artículos de limpieza y productos locales, promoviendo el consumo responsable y el desarrollo de la economía de Río Grande.

El Municipio de Río Grande, por medio de la Secretaría de Gestión Ciudadana, realizará una nueva edición de “El Mercado en tu Barrio”, una iniciativa que busca acercar alimentos y productos esenciales a precios convenientes y, al mismo tiempo, fortalecer el trabajo de productores, emprendedores y comercios de la ciudad.

En esta oportunidad, la propuesta se desarrollará en el marco del Mes de las Infancias, incorporando una oferta de juguetes a precios populares para que las familias puedan anticipar sus compras y celebrar esta fecha especial sin descuidar su economía.

La jornada se llevará adelante este domingo 9 de agosto, de 11 a 20 horas, en el Polideportivo Carlos Margalot (Prefectura Naval 670). Allí, la comunidad encontrará puestos de pescadería, verdulería, carnicería, Pollos RGA, distribuidoras, juguetería con precios populares, artículos de limpieza, además de artesanos y productores locales que ofrecerán sus productos directamente a las y los vecinos.

Mediante esta política pública, el Estado Municipal continúa promoviendo espacios de comercialización que favorecen el acceso a productos de primera necesidad, fortalecen el circuito económico local y generan oportunidades para quienes producen y emprenden en Río Grande.

De esta forma, el Municipio invita a la comunidad a participar de esta nueva edición de «El Mercado en tu Barrio», recorrer los distintos stands y aprovechar una propuesta que acompaña la economía familiar, fomenta el consumo local y, en el marco del Mes de las Infancias, acerca alternativas accesibles para la compra de juguetes y otros productos, consolidándose como un espacio de encuentro entre productores y vecinos de la ciudad.