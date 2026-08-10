EL MERCADO EN TU BARRIO VOLVIÓ A ACERCAR PRECIOS ACCESIBLES A LAS FAMILIAS DE RÍO GRANDE

Rio Grande 10/08/2026.- La propuesta se desarrolló este domingo en el Polideportivo Carlos Margalot, donde vecinos y vecinas pudieron acceder a alimentos, productos esenciales, artículos de limpieza, juguetes y producciones locales. En el marco del Mes de las Infancias, también se ofrecieron juguetes a precios accesibles.

El Municipio de Río Grande, a través de la Secretaría de Gestión Ciudadana, llevó adelante este domingo una nueva edición de “El Mercado en tu Barrio”, una propuesta que reunió a productores, emprendedores, comerciantes y familias de distintos sectores de la ciudad.

La jornada tuvo lugar en el Polideportivo Carlos Margalot y permitió a las familias acceder a una amplia variedad de productos a precios convenientes, entre ellos alimentos, artículos de limpieza, juguetes, artesanías y diferentes elaboraciones locales.

En el marco del Mes de las Infancias, esta edición incorporó especialmente la comercialización de juguetes a precios accesibles, ofreciendo a las familias una alternativa para anticipar sus compras para esta celebración.

Durante la jornada estuvieron presentes puestos de pescadería, verdulería, carnicería, Pollos RGA, huevos, distribuidoras, artículos de limpieza, juguetes, artesanías y productos elaborados localmente.

De esta manera, “El Mercado en tu Barrio” volvió a generar un espacio de comercialización directa que permite acercar productos de primera necesidad a precios convenientes y, al mismo tiempo, brindar nuevas oportunidades de venta para productores, emprendedores y comerciantes de Río Grande.

La iniciativa forma parte de las políticas públicas que impulsa el Estado Municipal para acompañar la economía de las familias riograndenses, promoviendo el acceso a productos esenciales y fortaleciendo el vínculo entre quienes producen, comercializan y consumen en la ciudad.

A través de estas propuestas, el Municipio continúa consolidando espacios que contribuyen a dinamizar el circuito económico local, favoreciendo el consumo dentro de la ciudad y acercando alternativas concretas frente al contexto económico que atraviesan las familias.