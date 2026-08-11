EL INTENDENTE MANTUVO UN ENCUENTRO CON LAS NUEVAS AUTORIDADES PROVINCIALES DE UPCN

Rio Grande 11/08/2026.- Martín Perez recibió a la nueva conducción provincial de UPCN, con quienes abordó la situación de las y los trabajadores municipales, el contexto económico y la importancia de sostener el diálogo institucional como herramienta para avanzar en acuerdos y encontrar respuestas a las distintas situaciones que atraviesan a la comunidad.

El intendente Martín Perez, acompañado por el secretario de Gestión Ciudadana, Gonzalo Ferro, mantuvo un encuentro con el nuevo secretario general de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) a nivel provincial, Leonardo García, y el secretario adjunto, Néstor Gustavo Suárez, quienes asumieron junto a la nueva Comisión Directiva tras las elecciones realizadas el pasado 9 de abril.

La reunión tuvo carácter institucional y protocolar y permitió a la nueva conducción sindical presentar formalmente a sus autoridades, además de intercambiar perspectivas sobre la situación de las y los trabajadores municipales y el escenario económico que atraviesan la provincia y la ciudad en el contexto nacional.

Durante el encuentro, las autoridades de UPCN informaron al Intendente que tienen previsto iniciar en septiembre las obras para la construcción de la sede propia del sindicato en Río Grande. El proyecto se desarrollará en un terreno ubicado sobre Ricardo Rojas, en un sector donde funcionan distintas instituciones, que fue adjudicado por el Municipio a la organización sindical.

La obra será posible a partir de un proyecto aprobado por UPCN a nivel nacional, que permitirá contar con el financiamiento necesario para avanzar en la construcción de un espacio propio destinado al desarrollo de las actividades gremiales y al fortalecimiento de la presencia institucional del sindicato en la ciudad.

En ese marco, las partes destacaron la relación institucional que mantienen y la importancia de sostener canales de diálogo para abordar las distintas situaciones vinculadas a las y los trabajadores municipales.

Desde UPCN valoraron particularmente el trabajo conjunto desarrollado con el Municipio, que ha permitido avanzar en acuerdos salariales y encontrar respuestas a distintas situaciones que se presentan en las áreas municipales a través del diálogo con los responsables de cada sector.

Finalmente, durante la reunión se intercambiaron perspectivas sobre la situación política provincial y nacional y el escenario electoral de cara al próximo año.

El encuentro permitió así fortalecer el vínculo institucional entre el Municipio y la nueva conducción provincial de UPCN, reafirmando la importancia del diálogo y el trabajo conjunto para atender las necesidades de las y los trabajadores municipales y avanzar en iniciativas que contribuyan al desarrollo de la organización sindical en la ciudad.