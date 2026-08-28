EL GOBERNADOR MELELLA ANUNCIÓ MEDIDAS DE ALIVIO Y DESENDEUDAMIENTO PARA FAMILIAS FUEGUINAS A TRAVÉS DEL BTF

Tierra del Fuego 28/08/2026.- La presentación se hizo en simultáneo en Ushuaia, Río Grande y Tolhuin, con la presencia de la autoridades del banco y funcionarios y funcionarias del Gobierno Provincial. Las medidas serán efectivas a partir del 1 de septiembre. Los interesados o interesadas podrán acercarse a las sucursales del BTF donde serán asesorados acerca de las herramientas más convenientes de acuerdo al nivel de ingresos y nivel de endeudamiento.

El Gobernador de Tierra del Fuego AIAS, Gustavo Melella, anunció este jueves una serie de herramientas financieras instrumentadas a través del BTF para llevar alivio y desendeudamiento a las familias fueguinas. Estuvo acompañado de la Vicegobernadora Mónica Urquiza, del Presidente de la entidad bancaria, Adrián Cosentino, el Diputado Nacional Agustín Tita, Legisladores, funcionarios y funcionarias del Gobierno Provincial, representantes de cámaras y gremios del sector público y privado.

En este marco, Melella agradeció a autoridades y personal del BTF “quienes hicieron un gran esfuerzo para presentar estas herramientas tan necesarias para las familias en un momento tan complejo como este”.

“El endeudamiento ha llegado a consumir el salario y ha llegado a consumir la vida de muchos argentinos y argentinas, denigrando la calidad de vida. Es uno de los problemas más grandes que tenemos en el país. Nosotros reconocemos y nos hacemos cargo de de esa situación. Por eso hoy el Banco de Tierra del Fuego ha dispuesto algunas líneas que vienen a aliviar esta carga y a acompañar en las buenas y en las malas a nuestro pueblo de tierra del fuego”, agregó.

Las herramientas propuestas por el BTF estarán disponibles a partir del 1 de septiembre. Combinan beneficios de alcance masivo, como la reducción de tasas en tarjetas de crédito y préstamos personales, con herramientas específicas orientadas a quienes necesitan una asistencia más profunda.

La baja de tasas busca que más clientes puedan acceder al crédito en mejores condiciones, mientras que las nuevas herramientas de acompañamiento apuntan a sostener a quienes atraviesan un momento financiero más comprometido. Esta mejora de condiciones permitirá a los clientes reducir sus compromisos mensuales y aumentar su ingreso disponible luego de afrontar sus obligaciones.

Entre las principales nuevas líneas financieras se encuentra un plan de cuotas para el acceso a salud y artículos de primera necesidad, una nueva línea de asistencia de acompañamiento con disponibilidad inmediata, nuevas líneas de reordenamiento financiero tanto para clientes sin atrasos en sus pagos pero que tengan dificultad para cumplir sus obligaciones como para personas con atrasos de hasta 60 días. También se pondrán a disposición herramientas para familias con atrasos superiores a los 60 días con meses de gracia y extensión de los plazos de pago.