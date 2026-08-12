El fenómeno del «trabajador pobre» en Tierra del Fuego: se necesitan más de $3,5 millones para vivir dignamente en la isla

Rio Grande 12/08/2026.- Un análisis sobre los costos reales de vida en Río Grande y Ushuaia revela que la Canasta Básica Total supera holgadamente los $2,2 millones, empujada por alquileres desmedidos, servicios esenciales y la insularidad. Tener trabajo formal ya no garantiza salir de la vulnerabilidad socioeconómica.

La histórica premisa de que conseguir un empleo formal en la provincia austral era sinónimo de estabilidad económica y ascenso social parece haber quedado desfasada frente a la realidad de los números. En un escenario signado por el alto costo de vida, la insularidad y el rigor climático, los ingresos de las familias fueguinas se ven crecientemente presionados para cubrir las necesidades más elementales.

Según las últimas mediciones del INDEC para el Gran Buenos Aires y el promedio nacional, la Canasta Básica Total (CBT) ronda los $1.531.472 para un hogar tipo de cuatro integrantes. Sin embargo, esta cifra no contempla el gasto de alquiler ni las particularidades logísticas de la Patagonia sur. Al trasladar la lupa a Tierra del Fuego, el costo de vida real para no caer por debajo de la línea de pobreza se dispara entre un 30% y un 40% por encima de la media nacional.

La radiografía de los gastos: más de $2,2 millones para cubrir lo básico

El presupuesto mensual para una familia promedio (dos adultos y dos niños) en la provincia muestra números alarmantes al desglosar los costos fijos e ineludibles:

Supermercado y alimentos: El «carrito mensual» familiar alcanza en promedio los $980.000 . Los fletes terrestres, el cruce por frontera y balsa y la logística insular imponen un sobrecosto de hasta el 50% en productos frescos y de primera necesidad respecto al centro del país.

Vivienda: Alquilar un inmueble familiar de dos dormitorios en Río Grande o Ushuaia representa el mayor golpe al bolsillo, con valores que oscilan entre $700.000 y $1.000.000 mensuales.

Servicios públicos e inverno: La suma de las tarifas de gas (con uso ininterrumpido por las bajas temperaturas) y energía eléctrica alcanza los $220.000 .

Conectividad y movilidad: Entre telefonía móvil ($60.000), servicio de internet y cable ($72.900) y el combustible indispensable para el traslado urbano ($180.000 para dos tanques estándar), se añaden más de $310.000 al presupuesto.

De esta manera, el piso mínimo para no ser considerado pobre en la isla se sitúa en una franja de entre $2.212.900 y $2.512.900 mensuales.

El fenómeno del «trabajador pobre»

Frente a un salario promedio provincial estimado en $2.700.000, la ecuación económica deja al descubierto una fragilidad estructural: un único ingreso asalariado en el hogar apenas alcanza para cubrir la canasta básica de supervivencia, sin dejar margen para imprevistos o ahorro.

Esta brecha consolida en la isla el fenómeno sociológico del «trabajador pobre» (working poor), donde la ocupación dentro de la economía formal no asegura la autonomía ni la tranquilidad económica. Asimismo, los especialistas señalan que la media salarial suele estar distorsionada por sectores de altos ingresos (como hidrocarburos, industria o altos cargos estatales), mientras que trabajadores del comercio, servicios o empleos informales perciben haberes muy por debajo de los dos millones de pesos.

¿Cuánto cuesta vivir dignamente en la isla?

Existe una brecha sustancial entre sobrevivir —es decir, cubrir únicamente la línea de indigencia y pobreza— y vivir dignamente. Para un hogar que aspira a mantener un vehículo en regla (contemplando seguros, patentes y el exigido cambio de cubiertas térmicas), garantizar una nutrición variada, indumentaria de abrigo adecuada para el clima, salud, esparcimiento y un fondo mínimo de reserva para eventuales traslados fuera de la isla, el presupuesto familiar requerido se eleva a la franja de los $3.320.000 a $4.500.000 netos al mes.

En este contexto, la sostenibilidad económica de las familias fueguinas depende en la actualidad, de manera casi indispensable, del aporte de al menos dos ingresos laborales por hogar para mantener niveles mínimos de bienestar y estabilidad en el extremo sur del país.

Fuente: proyeccion de datos de www.lalicuadoratdf.com.ar y valores locales de servicios, alimentos, servicios, alquileres y otros castos mensuales.