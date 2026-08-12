Rio Grande 12/08/2026.- El gobernador Gustavo Melella sostuvo que el complejo escenario que atraviesa la industria fueguina exige el compromiso y la responsabilidad de todos los actores involucrados para construir acuerdos que permitan sostener la producción y preservar las fuentes laborales, reafirmando que la defensa del empleo continúa siendo una prioridad para el Gobierno de la Provincia.

En ese sentido, el Mandatario remarcó que el Estado provincial seguirá promoviendo todas las instancias de diálogo necesarias para acercar posiciones y generar las condiciones que permitan superar los conflictos laborales que atraviesan los fueguinos y fueguinas.

«El contexto que atraviesa la industria requiere del compromiso de todos los actores para encontrar consensos. Nuestro principal objetivo es defender cada puesto de trabajo y seguir acompañando a un sector que es estratégico para el desarrollo de Tierra del Fuego», expresó Melella.

El Gobernador destacó además el compromiso de los trabajadores fueguinos con la producción y consideró que el camino para afrontar las dificultades es fortalecer los espacios de diálogo entre el Estado, las empresas y los representantes de los trabajadores.

«Siempre vamos a promover una mesa de diálogo porque creemos que esa es la herramienta para resolver las diferencias y preservar el empleo. El trabajo de las familias fueguinas debe estar por encima de cualquier conflicto», afirmó.

Asimismo, Melella aseguró que el Gobierno provincial continuará trabajando junto al sector industrial para generar condiciones que fortalezcan el entramado productivo y contribuyan a sostener la actividad económica de la provincia.

«La gran mayoría de los trabajadores tiene un enorme compromiso con la industria y con su tarea. Por eso nuestra responsabilidad es acompañar todos los esfuerzos que permitan sostener la producción y proteger el empleo», señaló.

Finalmente, el mandatario ratificó que la defensa de la industria fueguina y de los puestos de trabajo seguirá orientando las decisiones del Gobierno provincial.

«Vamos a seguir trabajando para resguardar el empleo, fortalecer la industria y construir consensos que permitan atravesar este contexto. Esa es la responsabilidad que asumimos y ese va a seguir siendo nuestro camino», concluyó.