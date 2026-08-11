El Concejo Deliberante informa sobre una nueva capacitación gratuita en Firma Digital

El Concejo Deliberante de Río Grande informa a la comunidad que se encuentra abierta la inscripción al nuevo curso “Firma Digital: Introducción”, impulsado por la Dirección Nacional de Firma Digital e Infraestructura Tecnológica.

La propuesta está destinada especialmente a aquellas personas que no cuentan con conocimientos previos y busca brindar herramientas básicas para comprender el funcionamiento de la Firma Digital y su utilización en distintos ámbitos laborales y administrativos.

En un contexto donde los procesos de gestión y documentación avanzan hacia una creciente digitalización, conocer las características y el marco legal de la Firma Digital resulta fundamental para garantizar la seguridad, autenticidad y validez de los documentos electrónicos.

La capacitación fue diseñada con un enfoque práctico y permitirá a los participantes incorporar conocimientos esenciales para utilizar esta herramienta de manera adecuada y segura.

Durante la cursada, quienes participen podrán conocer qué es la Firma Digital y cuáles son sus diferencias respecto de otros mecanismos de firma, además de aprender a identificar qué tipo de firma resulta más adecuado de acuerdo con cada situación.

Asimismo, la capacitación contempla contenidos vinculados con las buenas prácticas para el uso seguro de la Firma Digital, aportando conocimientos que permitan desenvolverse de manera más eficiente en entornos laborales y administrativos digitalizados.

Una capacitación gratuita y a ritmo propio

El curso cuenta con una modalidad autoasistida, por lo que cada participante podrá avanzar en los contenidos de acuerdo con sus propios tiempos y posibilidades.

La capacitación es gratuita y, una vez finalizada y aprobada, se entregará el correspondiente certificado de aprobación.

De acuerdo con el cronograma establecido, la inscripción permanecerá abierta hasta el 17 de agosto, mientras que la cursada se desarrollará desde el 11 de agosto hasta el 21 de septiembre.

Desde el Concejo Deliberante se destaca la importancia de promover y difundir este tipo de herramientas de formación, particularmente en un escenario donde la incorporación de tecnologías digitales atraviesa cada vez más las tareas administrativas, laborales y de gestión.

La Firma Digital constituye una herramienta que permite avanzar hacia procesos documentales más ágiles y seguros, favoreciendo la digitalización de trámites y procedimientos y brindando garantías respecto de la autenticidad y validez de la documentación electrónica.

Las personas interesadas podrán realizar la inscripción y acceder a toda la información correspondiente a través del sitio oficial del Estado nacional.

https://www.argentina.gob.ar/servicio/inscribirse-en-firma-digital-introduccion

Inscripciones: hasta el 17 de agosto.

Cursada: del 11 de agosto al 21 de septiembre.

Modalidad: autoasistida.

Costo: gratuito.

Certificación: certificado de aprobación al finalizar.