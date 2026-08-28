El Concejo aprobó el proyecto de la concejal Vargas para prevenir el congelamiento del agua

La ordenanza establece un programa municipal diseñado para asistir a los vecinos cuyos hogares sufren de manera recurrente el congelamiento de sus conexiones de agua. A través de un sistema de “Esfuerzo Compartido”, el Municipio aportará la mano de obra necesaria para ejecutar tareas de saneamiento, aislamiento térmico y adecuación de las instalaciones, mientras que los beneficiarios proveerán los materiales para la obra. Estas tareas podrán ejecutarse tanto por agentes municipales como a través de cooperativas de trabajo locales.

En este marco, la concejal Vargas explicó que “los vecinos interesados podrán inscribirse en un registro que se habilitará para quienes quieran realizar estos trabajos preventivos en sus hogares”.

Asimismo, dijo que “a partir de ese registro se podrán organizar y planificar los trabajos con anticipación, para llegar antes de que comiencen las temperaturas más bajas y evitar que las familias vuelvan a quedarse sin agua”.

La necesidad de avanzar con esta ordenanza se refleja en los registros del último invierno, cuando el Municipio debió realizar más de “400 intervenciones de emergencia en las conexiones externas, una cifra que demuestra la importancia de avanzar hacia políticas públicas preventivas que eviten la interrupción del servicio y los daños ocasionados por el congelamiento de las cañerías”.

Además, Vargas destacó que “la norma viene a resolver ese vacío legal y a dejar atrás la lógica de actuar únicamente ante la emergencia, dado que no podemos esperar todos los inviernos a que una familia se quede sin agua para recién intervenir”.

“El Estado tiene que anticiparse, prevenir y acompañar a los vecinos antes de que el problema ocurra, siendo que ese fue el espíritu con el que impulsamos esta ordenanza”.

La edil explicó también que “muchas veces las familias deben afrontar importantes costos para reparar cañerías dañadas por el hielo, una situación que podría evitarse mediante obras de adecuación y aislamiento realizadas de manera preventiva”.

“Con este programa buscamos cuidar un servicio esencial como el agua, pero también aliviar el bolsillo de los vecinos. Cuando una cañería se rompe por el congelamiento, las consecuencias son económicas y también afectan la calidad de vida de toda la familia”, manifestó.

Asimismo, Vargas resaltó que la implementación del programa permitirá “optimizar los recursos municipales, donde cada invierno el Municipio destina una enorme cantidad de tiempo y personal para atender reclamos de emergencia, por lo tanto, si logramos prevenir esos casos mediante intervenciones planificadas, estaremos utilizando mejor los recursos públicos y brindando una respuesta mucho más eficiente para la comunidad”.

Finalmente, Vargas señaló que “la aprobación de esta ordenanza representa un paso clave para adaptar las políticas del Estado a la realidad climática de Río Grande, teniendo en cuenta que nuestra ciudad tiene condiciones extremas que requieren respuestas específicas, por lo cual, este programa nace de escuchar a los vecinos, de conocer una realidad que se repite todos los años y de transformar ese diagnóstico en una solución concreta y de salud pública, por lo cual, convertir los problemas cotidianos de la gente en herramientas legislativas útiles es el verdadero sentido de nuestro trabajo”.