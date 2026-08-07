EL CENTRO DE INTERPRETACIÓN AMBIENTAL OFRECE NUEVAS ACTIVIDADES DURANTE AGOSTO

Rio Grande 07/08/2026.- Las propuestas se desarrollarán durante todo el mes e incluyen charlas informativas, visitas guiadas a Reservas Naturales Urbanas y senderos interpretativos, con el objetivo de promover la educación ambiental y el cuidado del entorno natural.

Durante agosto, el Municipio de Río Grande, mediante el área de Ambiente, invita a la comunidad a participar de una variada agenda de actividades educativas y recreativas que se desarrollarán en el Centro de Interpretación Ambiental (CIA) y en distintas Reservas Naturales Urbanas de la ciudad.

Las propuestas se llevan adelante de lunes a viernes en 2 turnos, de 10 a 12 horas y de 14 a 16 horas, ofreciendo diferentes experiencias educativas como recreativas para vecinas y vecinos de todas las edades.

Todos los lunes será el turno de “Descubriendo Isla de los Estados”, la cual es una invitación a explorar la riqueza natural e histórica de este terreno; los martes y jueves será el turno del “Sendero interpretativo”, una recorrida guiada que invita a descubrir los ambientes naturales de la ciudad, promoviendo la observación, el aprendizaje y el disfrute responsable del entorno.

Por su parte, los miércoles se llevará a cabo “Reserva Costa Atlántica”; mientras que los viernes la comunidad podrá participar de la propuesta “Bosques submarinos de TDF”.

Quienes deseen participar de las diferentes actividades que ofrece el Centro de Interpretación Ambiental podrán inscribirse de manera presencial en el CIA o comunicarse al 436200, interno 5044. También podrán hacerlo mediante correo electrónico centrointerpretacion@riogrande.gob.ar.

El Municipio continúa impulsando estos espacios de encuentro, aprendizaje y concientización con el compromiso de fortalecer el vínculo de la comunidad con el ambiente y fomentar prácticas responsables para su preservación.