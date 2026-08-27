Diputada Andrea Freites: “Defender la industria fueguina es defender trabajo y arraigo».

Impacto social de los despidos
Freites subrayó que la pérdida de 300 puestos de trabajo en Río Grande tiene un efecto multiplicador:
- “Cuando 300 trabajadores y trabajadoras pierden su empleo, el golpe lo siente toda la ciudad de Río Grande”.
- “Detrás de cada fábrica que cierra o se achica, hay escuelas, hay comercios, hay un barrio y una provincia entera que pierde”.
Defensa de la industria fueguina
La diputada fue categórica al señalar que la defensa de la producción local es clave para sostener el tejido social y económico de la provincia:
- “Defender la industria fueguina es defender trabajo, arraigo y soberanía”.
- “Tierra del Fuego no puede seguir perdiendo puestos de trabajo”.
Solidaridad con los trabajadores
Freites cerró su mensaje con un gesto de acompañamiento:
- “Toda mi solidaridad con los trabajadores y trabajadoras de Mirgor de la ciudad de Río Grande”.
Cabe destacar que estos despidos ademas de la gravedad de la perdida del trabajo y la angustia de las familias afectadas, implica un duro golpe económico para la ciudad ya que dejan de circular alrededor de 600 millones mensuales en concepto de salarios.
Fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar