Diputada Andrea Freites: “Defender la industria fueguina es defender trabajo y arraigo».

Rio Grande 27/08/2026.- La diputada nacional por Tierra del Fuego, Andrea Freites, expresó su solidaridad con los trabajadores de Mirgor tras los despidos masivos que afectan a la ciudad. La legisladora advirtió que el cierre o achicamiento de fábricas no golpea únicamente a los empleados directos, sino que repercute en toda la comunidad.

Impacto social de los despidos

Freites subrayó que la pérdida de 300 puestos de trabajo en Río Grande tiene un efecto multiplicador:

“Cuando 300 trabajadores y trabajadoras pierden su empleo, el golpe lo siente toda la ciudad de Río Grande”.

“Detrás de cada fábrica que cierra o se achica, hay escuelas, hay comercios, hay un barrio y una provincia entera que pierde”.

Defensa de la industria fueguina

La diputada fue categórica al señalar que la defensa de la producción local es clave para sostener el tejido social y económico de la provincia:

“Defender la industria fueguina es defender trabajo, arraigo y soberanía”.

“Tierra del Fuego no puede seguir perdiendo puestos de trabajo”.

Solidaridad con los trabajadores

Freites cerró su mensaje con un gesto de acompañamiento:

“Toda mi solidaridad con los trabajadores y trabajadoras de Mirgor de la ciudad de Río Grande”.

Cabe destacar que estos despidos ademas de la gravedad de la perdida del trabajo y la angustia de las familias afectadas, implica un duro golpe económico para la ciudad ya que dejan de circular alrededor de 600 millones mensuales en concepto de salarios.

Fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar