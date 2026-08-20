Dieron tratamiento a iniciativas vinculadas a ambiente, inclusión y producción local El Concejo Deliberante avanzó con el tratamiento de proyectos en comisiones

Rio Grande 19/08/2026.- Durante la reunión de comisiones se analizaron proyectos vinculados a la protección ambiental, la producción avícola, la inclusión de personas con discapacidad, el cuidado de las infancias y personas mayores, la seguridad vial y distintos programas de promoción comunitaria. Los asuntos continuarán su tratamiento en las comisiones correspondientes.

El Cuerpo de Concejales llevó adelante este miércoles una nueva reunión de comisiones, donde se avanzó en el análisis de diversos proyectos de ordenanza y resolución.

Entre las iniciativas, se analizó el proyecto de ampliación del Código de Edificación en materia de techos y azoteas, iniciativa que contempla modificaciones sobre las condiciones constructivas vigentes en la ciudad, proyecto impulsado por los concejales Zamora y Löffler.

A solicitud del concejal Maximiliano Ybars, se analizó el proyecto que propone declarar de interés educativo Municipal al proyecto de Innovación Educativa Inclusiva Tecnología 3D y Software Educativo Adaptable, iniciativa que contó con la presencia del Sr. Lucena Luciano para su argumentación.

Producción avícola y desarrollo local

Uno de los ejes centrales del trabajo de comisiones estuvo vinculado con el impulso a la producción local, a partir de los proyectos que proponen la creación del programa “RGA Avícola” y la implementación del “Sello Avícola RGA”, ambos proyectos impulsados por el concejal Bogado.

El tratamiento contó con la participación del secretario de Desarrollo Productivo del Municipio Facundo Armas, en función de la necesidad de profundizar los aspectos productivos, sanitarios, ambientales y de promoción vinculados con ambas propuestas.

En materia ambiental, también se analizó el proyecto que propone crear un programa de mantenimiento y protección ambiental sostenible de la Reserva Natural Urbana Punta Popper y su área intermareal, iniciativa del concejal Abregú que busca establecer herramientas específicas para la preservación y el cuidado de uno de los espacios naturales de la ciudad y contó con la presencia de alumnos del JIF.

Inclusión, cuidados y derechos de las personas

La Comisión N.º 2 de Políticas de Género, Promoción Social y Desarrollo Humano, presidida por la concejala Verónica Martínez, avanzó en el tratamiento del proyecto que propone crear un Registro Municipal de Cuidadoras, Cuidadores y Cooperativas vinculadas a los servicios de cuidado de infancias, adolescentes, personas mayores y personas con discapacidad, proyecto impulsado por la concejal Arce.

La iniciativa contó con la participación de la directora de Fortalecimiento Económico para Mujeres y Diversidades Evelyn Rippa y de la Directora de Desarrollo Local de la Secretaría de Desarrollo Productivo Ornella Antonio y apunta a generar un marco de registro y reconocimiento para quienes desarrollan tareas de cuidado, incorporando a cooperativas y trabajadores vinculados con una actividad de creciente relevancia social.

Por otra parte, analizaron el proyecto que busca regular la libre circulación y el estacionamiento para personas con movilidad reducida, con el objetivo de fortalecer las condiciones de accesibilidad y garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la movilidad, iniciativa impulsada por la concejal Arce y para su tratamiento participaron el Subsecretario de Servicios y Gestión Ciudadana Javier Calisaya y el Director General de Dirección Ciudadana Agustín Colombera.