DESPIDOS EN MIRGOR: MAXI YBARS ADVIERTE SOBRE LA CRISIS INDUSTRIAL «LA PROVINCIA NO AGUANTA MÁS ESTA ASFIXIA»

Rio Grande 10/08/2026.- El concejal de Rio Grande Maxi Ybars, expresó su profunda preocupación ante la desvinculación de casi 300 trabajadores de la empresa Mirgor y la crítica situación que atraviesa el sector industrial en la provincia. El edil hizo un llamado urgente a la unidad de toda la dirigencia política y social para defender los puestos de trabajo y buscar alternativas conjuntas que permitan superar la incertidumbre que afecta a cientos de familias fueguinas.

Ybars manifestó su solidaridad y acompañamiento a los trabajadores metalúrgicos, calificando las cesantías como «las noticias más tristes» en un contexto económico sumamente difícil. Según el concejal, la actual crisis es consecuencia directa de políticas nacionales que han golpeado la industria local, mencionando específicamente la quita de aranceles y medidas que atentan contra la Ley 19.640. «Hay políticas nacionales que van en contra de la industria nacional y de lo que se genera en nuestra provincia», sentenció.

El referente de la UCR subrayó que el desempleo se ha consolidado como el principal problema de los vecinos de Río Grande, ciudad cuya economía depende en gran medida del sector industrial. Ante este panorama, Ybars señaló que la situación tiende a agudizarse, evidenciándose en un incremento de las solicitudes de ayuda social y en la dificultad de los ciudadanos para llegar a fin de mes.

En términos de acción política, el concejal instó a dejar de lado las «banderas partidarias» para trabajar de forma colectiva. «Necesitamos un llamamiento a los dirigentes nacionales de todos los partidos políticos, incluso del oficialismo nacional; la situación en nuestra ciudad es realmente crítica y la provincia no aguanta más esta asfixia que está matando a nuestra industria», afirmó.

Finalmente, Ybars destacó que, si bien la industria ha sido el motor histórico del desarrollo en Río Grande, es imperativo que la dirigencia comience a trabajar seriamente en la ampliación de la matriz productiva. «Debemos dejar de lado el eslogan electoral y buscar alternativas reales», concluyó, tras confirmar que se encuentra a disposición de los trabajadores y dirigentes gremiales para buscar canales de diálogo y consenso.