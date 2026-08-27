DEFENSORÍA: “Reconocemos la transparencia del proceso”, destacaron desde el Colegio de Trabajo Social

Ushuaia 27/08/2026.- Autoridades del Colegio de Profesionales de Trabajo Social accedieron a toda “la documentación, antecedentes y exámenes de los postulantes” en el proceso de selección de la titularidad de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes de Tierra del Fuego. En diálogo con la prensa acreditada, Susana Melgarejo, titular del Colegio señaló que “reconocemos la transparencia del proceso, la agilidad y la participación de distintos organismos” y agregó que desde esa institución “pudimos resolver todos los planteos que teníamos”.

Durante la reunión, a la que asistieron la legisladora María Victoria Vuoto y el legislador Raúl von der Thusen junto a la fedataria de la Comisión Especial dra. Romina Velazco, se escucharon los planteos del Colegio en torno al proceso que lleva adelante el Poder Legislativo y la Comisión Especial.

“Brindamos acceso a toda la documentación, antecedentes y exámenes de los postulantes. Nos da una gran satisfacción que, tras agotar todas las consultas necesarias y revisar detalladamente el trabajo, las representantes del Colegio avalaron formalmente todo el procedimiento del concurso”, dijo Raúl von der Thusen.

Al finalizar la reunión, las autoridades del Colegio se pusieron “a disposición de las autoridades de la Cámara legislativa para articular todo lo que fuese necesario a efectos de poner en funcionamiento la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes”. En este sentido, también dejaron constancia en el instrumento legislativo, acta que suscribieron además las licenciadas en Trabajo Social Clarisa Gheringhelli, Florencia Aramayo y Susana Melgarejo del Colegio Profesional Trabajo Social de Tierra del Fuego, que “validan todo el proceso realizado por la Comisión y expresan que se pudieron evacuar todas las inquietudes”.

En diálogo con Prensa Legislativa, Vuoto agradeció la predisposición del Colegio “para articular con la Legislatura y ponerse a disposición para la pronta puesta en funcionamiento del organismo”. Aseguró que la Comisión Especial continúa “con pasos firmes, abiertos y transparentes para garantizar la protección integral de nuestras infancias”.