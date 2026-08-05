Damian Loffler «Por las políticas de Milei Rio Grande perdió 2400 habitantes en dos años y medio».

Rio Grande 05/08/2026.- La entrevista con el legislador Damián Loeffler expone con crudeza lo que muchos vecinos ya sienten en carne propia: Río Grande atraviesa un proceso de vaciamiento social y económico. El dato es demoledor: entre 2024 y 2026 la ciudad perdió casi 2.400 habitantes, la primera caída poblacional en más de 130 años de historia.

No se trata de una cifra aislada. La contracción industrial, el derrumbe del comercio y la crisis energética han provocado un desempleo que golpea al 70 % de los desocupados de la provincia, concentrados en Río Grande. La pérdida mensual de circulación de dinero ronda los 17 mil millones de pesos, lo que se traduce en cierres de negocios emblemáticos como la tienda La Capital, que resistió 86 años de crisis pero no pudo sobrevivir a este presente.

Loeffler fue categórico: “El pueblo rio grandense es resiliente, pero nunca tuvimos una caída tan profunda en puestos de trabajo, tan sostenida en el tiempo y sin expectativa de cambio”. La decadencia se refleja también en la infraestructura escolar deteriorada, en el déficit crónico de la obra social OSEF —que oscila entre 7 y 11 mil millones de pesos mensuales— y en la falta de inversiones en áreas petroleras que ponen en riesgo el suministro de gas a futuro.

La política provincial parece más preocupada por reformas constitucionales que por la gestión cotidiana. Mientras tanto, la ciudad que alguna vez fue motor industrial y energético de Tierra del Fuego se convierte en un territorio expulsivo. La emigración de 2.400 vecinos en dos años es la prueba irrefutable de que el sistema actual no funciona.

Río Grande, que nació como polo de desarrollo y atracción de familias en busca de futuro, hoy se enfrenta a un escenario de tierra arrasada. La pregunta que queda flotando es si habrá voluntad política y capacidad de gestión para revertir esta tendencia, o si la ciudad seguirá perdiendo a sus habitantes, uno por uno, hasta vaciarse de esperanza.

En apenas dos años, Río Grande perdió 2.400 habitantes y más de $350.000 millones en salarios por la destrucción de empleo bajo las políticas de Javier Milei. La ciudad enfrenta un vaciamiento social y económico sin precedentes, con cierres de comercios históricos, caída del consumo y un régimen industrial desmantelado.

Impacto directo en Río Grande

Población: Entre 2024 y 2026 la ciudad perdió 2.400 habitantes , la primera caída demográfica en 130 años.

Entre 2024 y 2026 la ciudad perdió , la primera caída demográfica en 130 años. Empleo: Se destruyeron más de 10.190 puestos registrados en Tierra del Fuego, de los cuales la mayoría se concentraron en Río Grande.

Se destruyeron más de en Tierra del Fuego, de los cuales la mayoría se concentraron en Río Grande. Salarios perdidos: La ciudad dejó de percibir $12.000 millones mensuales y más de $145.000 millones anuales , acumulando más de $350.000 millones en 29 meses .

La ciudad dejó de percibir y más de , acumulando más de . Consumo: Caída superior al 30% en ventas de supermercados y comercios, correlacionada con la pérdida de ingresos.

Caída superior al en ventas de supermercados y comercios, correlacionada con la pérdida de ingresos. Comercio: Cierre de negocios emblemáticos como La Capital, tras 86 años de historia.

Políticas de Milei y sus efectos

Desmantelamiento del régimen industrial (Ley 19.640): El Decreto 252/2026 eliminó beneficios exclusivos de Tierra del Fuego, quitando el diferencial competitivo que sostenía la industria electrónica y fabril. Esto puso en riesgo miles de empleos y debilitó la soberanía en el extremo sur.

El Decreto 252/2026 eliminó beneficios exclusivos de Tierra del Fuego, quitando el diferencial competitivo que sostenía la industria electrónica y fabril. Esto puso en riesgo miles de empleos y debilitó la soberanía en el extremo sur. Obra pública paralizada: La construcción cayó más de 13% , afectando empleo y salarios en un sector clave.

La construcción cayó más de , afectando empleo y salarios en un sector clave. Cierre de empresas: En tres años se cerraron casi 30.000 empresas en el país, con fuerte impacto en la provincia.

En tres años se cerraron casi en el país, con fuerte impacto en la provincia. Servicios públicos encarecidos: Tarifas de electricidad, gas y agua subieron 1.140% , sin mejoras en calidad ni empleo.

Tarifas de electricidad, gas y agua subieron , sin mejoras en calidad ni empleo. Salud y educación deterioradas: Suspensión de viandas escolares y turnos médicos, dejando a familias sin cobertura básica.

Radiografía económica

Sector Pérdida en Río Grande Impacto social Industria -4.280 empleos $7.276 millones menos/mes Comercio -30% actividad $3.638 millones menos/mes Petróleo Retroceso $1.212 millones menos/mes Total salarios -$350.000 millones en 29 meses Caída del consumo y emigración Conclusión crítica

La combinación de políticas nacionales de ajuste y la falta de gestión provincial ha convertido a Río Grande en una ciudad expulsiva. La emigración de 2.400 vecinos, la pérdida de más de $350.000 millones y el desmantelamiento del régimen industrial son pruebas irrefutables de un modelo que destruye empleo y tejido social.

Fuente: Resumen Económico: Radio Provincia.