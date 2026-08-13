CUIDAR DESDE EL COMIENZO: EL MUNICIPIO FORTALECE EL PROGRAMA “COBIJAR”

Rio Grande 13/08/2026.- Bajo el lema “Acompañar la Gestación, Construir Cuidados”, el Municipio de Río Grande llevó adelante una nueva jornada del Programa Municipal “Cobijar”, en la cual se realizó la entrega de los kits destinados a acompañar a las personas gestantes y a las familias de la ciudad. El encuentro contó con la presencia de la concejala Alejandra Arce.

El Municipio de Río Grande, a través de las Secretarías de Género y Desarrollo Comunitario y de Salud, llevó adelante una nueva jornada del Programa Municipal “Cobijar”, una política pública que tiene como objetivo acompañar a las personas gestantes y fortalecer las redes de cuidado durante la gestación, el nacimiento y el período posterior.

La actividad se desarrolló en el Museo Municipal Virginia Choquintel y reunió a personas gestantes que forman parte del programa, quienes participaron de un espacio de encuentro y acompañamiento.

Uno de los momentos centrales de la jornada fue la entrega de los Kits Cobijar, una herramienta concreta que forma parte de la política de acompañamiento que impulsa el Municipio para acompañar a las familias durante la llegada de un nuevo integrante.

Los kits contienen elementos destinados a acompañar los primeros momentos de la vida del bebé y representan una de las acciones principales del programa, garantizando el acceso a recursos necesarios y reafirmando el compromiso del Estado Municipal con las políticas públicas de cuidado.

La jornada contó con la presencia de la concejala Alejandra Arce y con la participación de equipos de las Secretarías de Género y Desarrollo Comunitario y de Salud, fortaleciendo el trabajo articulado entre las distintas áreas municipales en torno al acompañamiento integral de las personas gestantes.

Bajo el lema “Acompañar la Gestación, Construir Cuidados”, el encuentro también contempló propuestas orientadas al bienestar y al autocuidado, generando un espacio pensado para las personas gestantes que participan del programa.

“Cobijar” entiende el cuidado como una responsabilidad colectiva y como una política pública que debe acompañar a las familias desde el comienzo de la vida. Por eso, además de la entrega de los kits, el programa busca fortalecer el acceso a derechos, el acompañamiento y las redes comunitarias de cuidado.

De esta manera, el Municipio de Río Grande continúa fortaleciendo “Cobijar” como una política pública que pone en el centro a las personas gestantes y sus familias, acompañando una etapa fundamental y construyendo condiciones de mayor bienestar para las familias riograndenses.