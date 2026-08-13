CRECER CON PLANIFICACIÓN: RÍO GRANDE AVANZA EN UNA ESTRATEGIA PARA ORDENAR SU TERRITORIO

Rio Grande 12/08/2026.- Especialistas, universidades, organismos públicos y profesionales participaron de un taller convocado por el Municipio para validar el diagnóstico del Plan de Paisaje y Ordenamiento Territorial. La herramienta busca orientar el crecimiento de Río Grande de manera equilibrada, preservar el ambiente y generar mejores condiciones para el desarrollo urbano, productivo e industrial de las próximas décadas.

¿Cómo debe crecer Río Grande? ¿Qué zonas deben preservarse? ¿Dónde pueden desarrollarse nuevas actividades productivas e industriales? ¿Cómo evitar que la expansión urbana se produzca de manera desordenada?

Esas son algunas de las preguntas que el Municipio de Río Grande aborda junto a universidades, organismos técnicos y profesionales en el marco del Plan de Paisaje y Ordenamiento Territorial (PPyOT), una herramienta estratégica que busca definir una hoja de ruta para el crecimiento de la ciudad.

Como parte de ese proceso, se llevó adelante el taller “Hacia el Ordenamiento Territorial del Ejido Suburbano de Río Grande”, una jornada destinada a validar el diagnóstico elaborado por el equipo técnico municipal y sumar aportes de distintos sectores vinculados al desarrollo de la ciudad.

La actividad fue organizada por la Subsecretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial, dependiente de la Secretaría de Gobierno, junto a la investigadora Lucía Fank.

El encuentro reunió a representantes de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, el CONICET, el INTA, el Colegio de Arquitectos, el Consejo Profesional de Agrimensura, Catastro provincial, el Instituto Provincial de Vivienda y Hábitat, personal de distintos niveles del Estado y profesionales vinculados a la planificación urbana.

A través de mesas de trabajo, los participantes analizaron distintos aspectos del territorio: patrimonio, ambiente, turismo, producción, industria, consolidación urbana y proyectos estratégicos.

El objetivo fue revisar el diagnóstico inicial y enriquecerlo con la experiencia de quienes conocen y trabajan sobre el territorio desde diferentes perspectivas.

El ordenamiento territorial suele parecer un tema técnico, pero sus decisiones impactan directamente en la vida cotidiana.

Definir dónde se construyen nuevos barrios, qué áreas se destinan a actividades productivas, qué espacios naturales se protegen o cómo se conectan las distintas zonas de la ciudad permite anticiparse a problemas que, una vez consolidados, resultan mucho más difíciles y costosos de resolver.

En una ciudad como Río Grande, que continúa creciendo y enfrenta nuevos desafíos urbanos, contar con una planificación de largo plazo permite compatibilizar el desarrollo con la calidad de vida de sus habitantes.

El Plan de Paisaje y Ordenamiento Territorial no se limita al área urbana.

La propuesta incorpora también el ejido suburbano, donde conviven actividades rurales, productivas, industriales y ambientales.

La intención es construir una visión integral que contemple tanto la expansión de la ciudad como la preservación de los recursos naturales y el fortalecimiento de las actividades económicas que forman parte de la identidad local.

Los aportes surgidos del taller serán incorporados al documento final del PPyOT.

Una vez consolidado, el plan servirá como base para actualizar y desarrollar nuevas herramientas normativas que orienten las decisiones futuras sobre el uso del suelo y el crecimiento urbano.

Esto permitirá que futuras obras, inversiones y proyectos estratégicos puedan evaluarse dentro de un marco común, evitando decisiones aisladas y favoreciendo una visión integral del desarrollo de Río Grande.

La planificación territorial no busca detener el crecimiento, sino orientarlo.

El desafío consiste en lograr una ciudad que pueda expandirse sin perder calidad ambiental, que genere oportunidades para la producción y la industria, que preserve sus paisajes y que cuente con infraestructura capaz de acompañar las necesidades de una población en crecimiento. > Prensa Municipal RGA 🗞: Con este proceso participativo, el Municipio avanza en la construcción de una herramienta de largo plazo que apunta a definir cómo será Río Grande en las próximas décadas.

Más que un documento técnico, el Plan de Paisaje y Ordenamiento Territorial busca convertirse en una guía para tomar mejores decisiones sobre el territorio y construir una ciudad más equilibrada, sostenible y preparada para los desafíos del futuro.