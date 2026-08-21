“CRECER CON IDENTIDAD”: 175 EMPRENDEDORES Y PRODUCTORES FUEGUINOS YA PARTICIPAN DE LA INSTANCIA PROVINCIAL

Tierra del Fuego 21/08/2026.- El Gobierno de la Provincia puso en marcha el Programa “Crecer con Identidad: Innovación y raíces para el desarrollo local”, una iniciativa destinada a fortalecer emprendimientos locales y potenciar sus propuestas a partir de la incorporación de la identidad fueguina como valor diferencial.

La convocatoria provincial registró un total de 256 personas inscriptas. Luego de un proceso de selección, fueron seleccionados 175 emprendedores y productores fueguinos que participan de esta instancia de formación integral y vinculación comercial.

El primer módulo del programa se desarrolló en Ushuaia y reunió a 40 participantes de manera presencial, mientras que más de 70 personas participaron de forma virtual desde Tolhuin y Río Grande. La propuesta continuó el pasado jueves con un nuevo encuentro en Tolhuin, mientras que el tercer encuentro presencial tendrá lugar en Río Grande durante el mes de septiembre.

Este espacio formativo es coordinado junto al equipo de DIBAGO, con quienes se trabajó en la construcción colectiva de la identidad cultural fueguina, entendida como un concepto dinámico. El objetivo es promover su apropiación e incorporación estratégica para transformarla en un valor comercial diferenciador en el mercado.

Durante el encuentro en Tolhuin, el ministro de Producción y Ambiente, Francisco Devita, acompañó parte de la jornada, en la cual destacó el compromiso y la participación de los asistentes y dialogó sobre las inquietudes que surgen al momento de crear, desarrollar y comercializar productos. Asimismo, puso a disposición las herramientas del Ministerio para continuar trabajando de manera conjunta en el fortalecimiento de la producción local.