Controversia CEPA – Galperín: desmentida al informe promovido por Mercado Libre

Argentina 26/08/2026.- Galperin respondió a los informes de morosidad de CEPA. Después de responsabilizar al Banco Provincia y a la gente que habría comprado televisores para el mundial, ahora promovió un informe pedido a un ex funcionario de Macri para que reivindique el rol de Mercado Libre, confrontando con CEPA y la realidad. El artículo se denomina “Todo lo que querías saber de la mora* (pero tenías miedo de preguntar)” y lo firma Matías Fernández. Es tan evidente la mano de Galperin en el documento que incluye un apartado titulado “Mercado Pago es el mejor alumno, no el peor”.

El vínculo Macri-Galperin no sorprende. Macri fue quien defendió a Galperin con el pago de salarios vía billeteras en la reforma laboral y amenazó con votar en contra.[1]

El informe está lleno de sesgos y deliberados ocultamientos. Repasemos:

El informe evita intencionalmente hablar del principal problema que origina la morosidad: la caída del poder adquisitivo. En los últimos dos años y medio, las tarifas se incrementaron 850%, el transporte público cerca de 1.500% (dependiendo de la jurisdicción) y el salario sólo 300%. Nada dice el documento al respecto. Como en términos macro, el endeudamiento postergó el efecto negativo del ajuste sobre el ingreso de los argentinos (que se percibe con más fuerza hoy, por la imposibilidad de pago de las personas), evitar mencionarlo implica una negación de los resultados adversos de la política económica del gobierno.

En los últimos dos años y medio, las tarifas se incrementaron 850%, el transporte público cerca de 1.500% (dependiendo de la jurisdicción) y el salario sólo 300%. Nada dice el documento al respecto. Como en términos macro, el endeudamiento postergó el efecto negativo del ajuste sobre el ingreso de los argentinos (que se percibe con más fuerza hoy, por la imposibilidad de pago de las personas), evitar mencionarlo implica una negación de los resultados adversos de la política económica del gobierno. El documento sostiene que, aunque hay mayor morosidad, también hay más gente cumplidora, porque se incrementó la cantidad de personas que se financian. No se tomaron ni el tiempo para ver si ese dato es real. Si se analiza la evolución de la cantidad de deudores, antes de la pandemia, la tasa de crecimiento mensual acumulativa en los 4 años previos fue del 0,0% en entidades financieras y de -0,2% en proveedores de crédito no financiero (PCNF). Entre el 3/2021 y 6/2024 se incrementa a 0,4% mensual acumulativo en los bancos y 1,2% en PCNF. Y desde la asunción de Milei, el aumento de los deudores es de 0,6% y 2,2% respectivamente.

Primera conclusión: desde que asumió Milei, si bien hay un aumento en la cantidad de deudores, ese incremento no resulta trascendente. Y, de hecho, el salto más significativo en años recientes ocurre en la postpandemia, entre el año 2021 y el 2024.

Pero lo más importante es la segunda conclusión: se comprueba que, al estimar la cantidad de nuevos deudores para el periodo 2024-2026, se trata de 1,5 millones de personas, mientras que los nuevos morosos son incluso más: 2,6 millones de casos, para el mismo periodo. Es decir, con Milei, es más la cantidad de gente que dejó de pagar que la gente que tomó deuda en el sistema.

Mercado Libre: ¿el mejor sistema de crédito del mundo? El documento dice textualmente que “para incluir a alguien, Mercado Libre analiza a fondo -con un scoring propio- el riesgo que cada persona tiene. Es, probablemente, el mejor sistema de riesgo de América Latina y uno de los mejores del mundo” ¿El mejor sistema para quién? Porque el scoring es el mecanismo que le permite a MELI sacarle todo lo que puede al que tiene necesidad urgente. Es decir, si no tenés un buen perfil, te cobro más, no menos. Y con las tasas que cobra, más que compensa cualquier incumplimiento.

El documento dice textualmente que “para incluir a alguien, Mercado Libre analiza a fondo -con un scoring propio- el riesgo que cada persona tiene. Es, probablemente, el mejor sistema de riesgo de América Latina y uno de los mejores del mundo” Porque el scoring es el mecanismo que le permite a MELI sacarle todo lo que puede al que tiene necesidad urgente. Es decir, si no tenés un buen perfil, te cobro más, no menos. Y con las tasas que cobra, más que compensa cualquier incumplimiento. Tasas según tu cara. Deliberadamente, el informe elige no mostrar niveles de tasa y Costo Financiero Total -CFT- ¿Por qué? La respuesta es sencilla: porque MELI cobra entre 76% a 1.375%. Con este dato, el mecanismo de scoring se convierte, en realidad, en un mecanismo para que pagues según “tu cara”.

Ojo, una cosa no menor. Mercado Pago maneja el segmento Fintech con créditos a 6,5 millones de personas (60% de la Fintech). De hecho, muestra prácticas de monopolista de primer grado (perfecta) donde cobra a cada consumidor el precio máximo que está dispuesto a pagar (precio de reserva), capturando todo el excedente del consumidor.

¿”Sumar gente al sistema financiero” o en realidad hacer plata sin mirar capacidad de pago? El informe de Galperín estima que la mediana del monto en mora de Mercado Pago es de $116.000. Lo que no se entiende es por qué, si buena parte de las personas debe tan poca plata, éstas no cancelan su obligación y terminan con morosidad en situación 3. Dado el análisis previo, pareciera deberse a que se le prestó plata a personas que no tienen ingresos acordes a la capacidad de pago exigida o que no pueden pagar. Recordemos que MELI no exige nivel de ingresos para otorgar préstamos. Por cierto, una anécdota que viene al caso: en épocas de AF presidente, Galperín estaba desesperado pidiendo que le permitan pagar la AUH con su billetera ¿Cuál era el negocio? Poder prestarles plata a millones de beneficiarios. Esto lo logró con Milei, rápidamente, en abril del 2024. Acá el comunicado: https://x.com/MercadoPago/status/1778817064263684182?s=20. Pero no está del todo satisfecho: Galperin reclama ahora pagar jubilaciones, pensiones y salarios.

Con el título “Entraron los jóvenes al sistema financiero y tienen una mora alta”, el informe de Galperin sugiere que el problema es este segmento etario. Ese argumento era útil para sostener primero que “se endeudaron para irse de vacaciones” y luego, porque “compraron la TV en el mundial”. La realidad es otra. Los más afectados son las personas de entre 24 y 54 años, es decir jefes y jefas de familia, que tuvieron que enfrentar los gastos de la vida cotidiana de una familia. El 70% de los casos está dentro de esta franja etaria. Este gráfico lo se encuentra publicado en el informe de CEPA:

Para evitar reconocer la vinculación entre bajos ingresos y morosidad, el documento pone como ejemplo una sola ciudad para rebatir el punto: Concordia. Sostiene que, como esa ciudad tiene el mismo nivel de morosidad que el resto de la Argentina y su ingreso está por debajo del promedio, no hay vínculo entre bajos ingresos y mayor morosidad crediticia. Como el caso de Concordia les sirve, pero el dato provincial no, cuando el informe de Galperín busca explicar la alta morosidad en provincias con mayor ratio de irregularidad (La Rioja, San Luis, Catamarca y Tucumán), opta por cambiar la dimensión de análisis: ya no es el nivel de ingreso, sino que la comparación se realiza con desocupación -confundiendo empleo con ingreso-.

En este aspecto los datos de CEPA son contundentes y no fueron rebatidos por el informe de Galperín: las provincias con mayor porcentaje de morosos (La Rioja, Catamarca, San Luis, Tucumán – y en el informe de CEPA se analiza San Juan), presentan una tasa de morosidad del 36,1%, superior al 29,8% del promedio nacional, y muestran una media salarial que se encuentra 20% por debajo del salario medio. Hay una clara vinculación entre ingreso y morosidad.

Si faltaba algo, el documento reivindica la política del gobierno de acotar el problema a un negocio entre privados. Esto tiene una explicación: MELI no quiere abrir las renegociaciones de tasas.

Mirá el ejemplo de esta SRL a la que le cobraron un CFT de 750% por un crédito de $15 millones. MELI se niega a renegociar la deuda:

Como es habitual, Galperín propone la misma solución a todos los problemas: bajar impuestos provinciales…