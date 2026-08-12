CON GRAN CONVOCATORIA SE REALIZÓ LA APERTURA DE LA EXPO CARRERAS Y OFICIOS 2026

Rio Grande 12/08/2026.- El Ministerio de Bienestar Ciudadano y Justicia, a través de la Secretaría de Políticas para las Juventudes, llevó adelante la apertura de una nueva edición de la Expo Carreras y Oficios 2026, una propuesta destinada a acercar a las juventudes y a toda la comunidad fueguina información y herramientas para conocer las distintas alternativas de formación y proyectar sus trayectorias educativas y laborales.

Durante la apertura, la ministra de Bienestar Ciudadano y Justicia, Lucía Rossi, destacó el trabajo articulado que hizo posible esta nueva edición y señaló: “Estamos muy contentos de dar inicio a esta nueva edición de la Expo Carreras y Oficios», al tiempo que agregó que «detrás de este encuentro hay un enorme trabajo articulado con universidades, institutos, espacios de formación y organismos de nuestra provincia, que incluso durante las vacaciones de invierno se comprometieron junto al equipo de Juventudes para acercar toda la información y preparar sus propuestas».

«Poder recibir a cientos de estudiantes y acercarles herramientas concretas para conocer las distintas alternativas de formación es una enorme satisfacción”, expresó.

“También queremos agradecer especialmente a los concejales Federico Runín y Verónica Martínez por la declaración de Interés Municipal de esta séptima edición de la Expo Carreras y Oficios. Este reconocimiento nos acompaña y pone en valor la importancia de seguir generando espacios que acerquen oportunidades, información y herramientas a nuestras juventudes”, agregó.

Asimismo, Rossi sostuvo que “esta Expo también refleja una decisión política del gobernador Gustavo Melella de sostener y fortalecer las políticas destinadas a nuestras juventudes y señaló: «queremos que tengan oportunidades para formarse, proyectar su futuro y encontrar en Tierra del Fuego las herramientas para desarrollarse».

En esta línea, la funcionaria sostuvo que «este año damos un paso más con una plataforma que ya reúne 540 propuestas educativas y que les permite conocer, comparar y elegir con mayor información. Acompañar a nuestras juventudes es apostar al presente y al futuro de nuestra provincia”.

La edición 2026 cuenta con la participación de más de 25 instituciones de nivel universitario, terciario y superior, centros de formación laboral y de oficios, además de las Fuerzas de Seguridad, que presentan alrededor de 450 ofertas formativas para acompañar a las juventudes en la construcción de sus proyectos educativos y laborales.

Por su parte, la secretaria de Políticas para las Juventudes destacó el trabajo realizado para esta nueva edición y señaló que «esta nueva edición ha logrado unificar en un recorrido preparado de manera minuciosa por sector, articulando el trabajo entre el sector público, el sector privado formativo y todas las instituciones de nivel secundario, quienes han contado con el traslado de más de 700 jóvenes solo en la ciudad de Río Grande, garantizando espacios cuidados y equitativos para todos los jóvenes del último año del nivel; destacando este año la excelente participación de los equipos pedagógicos y técnicos de cada institución secundaria”.

La propuesta busca generar un espacio de encuentro directo entre las juventudes, las instituciones educativas y los distintos espacios de formación, facilitando el acceso a información sobre carreras universitarias, tecnicaturas, propuestas de formación superior, capacitación laboral, oficios y opciones vinculadas a las Fuerzas de Seguridad.

Como parte de esta edición, desde la Secretaría de Políticas para las Juventudes se presentó además una plataforma web de acceso libre y gratuito para toda la provincia, que reúne actualmente 540 propuestas educativas correspondientes a las ciudades de Río Grande, Tolhuin y Ushuaia. La herramienta permite consultar y comparar las diferentes alternativas de formación disponibles en la provincia.

La Expo Carreras y Oficios continuará su recorrido por las tres ciudades: > Fin del Mundo – Prensa y Difusión: Miércoles 12 de agosto: Colegio Trejo Noel de Tolhuin, de 10:00 a 15:00 horas.

Martes 18 de agosto: Salón del IPRA de Ushuaia, San Martín N° 360, de 10:00 a 17:30 horas.

Para más información y para consultar las propuestas formativas disponibles, se puede acceder a la plataforma oficial de la Expo Carreras y Oficios: www.tierradelfuego.gob.ar/expo-carreras/.