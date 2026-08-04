CIRCUITO PATAGÓNICO AUSTRAL DE NATACIÓN: RÍO GRANDE RECIBIÓ A DEPORTISTAS DE TODA LA PATAGONIA

Rio Grande 04/08/2026.- Por tercer año consecutivo, la ciudad fue sede de este importante certamen internacional que reunió a nadadores y nadadoras de Argentina y Chile en el natatorio municipal Eva Perón. A través de este tipo de encuentros, el Municipio continúa fortaleciendo el desarrollo deportivo local y promoviendo espacios de competencia para nuestros deportistas.

Río Grande volvió a ser sede del Circuito Patagónico Austral de Natación, un trascendental evento deportivo de nivel internacional que, por tercer año consecutivo, se desarrolló en el natatorio municipal Eva Perón con la participación de 149 deportistas de las categorías infantil menor, juveniles y cadetes.

La primera jornada de la competencia contó con la presencia del intendente, Martín Perez, el gerente de la Agencia de Deportes, Cultura y Turismo, Sebastián Bendaña; el subsecretario de Deportes, Diego Radwanitzer; así como la directora general de Deportes, Antonela Soto, quienes acompañaron a las delegaciones y destacaron la importancia de seguir impulsando este tipo de encuentros para el crecimiento del deporte patagónico.

Participaron de esta edición los clubes Galvarino y Punta Arenas, de Chile; la Escuela Municipal de Ushuaia; Club Hispano Americano de Río Gallegos; y la Escuela Municipal de Río Grande, anfitriona en esta ocasión.

La realización del Circuito Patagónico Austral de Natación reafirma el compromiso de la gestión municipal con el desarrollo del deporte y la puesta en valor del talento riograndense en competencias de alcance internacional.