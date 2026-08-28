Buque británico en Tierra del Fuego: “El gobierno nacional tiene que dar explicaciones”

El abogado Gustavo Zandonadi dialogó con RADIO REALPOLITIK FM (www.realpolitik.fm) y analizó la llegada del buque británico VS Promise a Tierra del Fuego, el alcance de la denominada ley Gaucho Rivero y el silencio del gobierno nacional frente al episodio. En ese marco, advirtió sobre las implicancias vinculadas a la soberanía y cuestionó que una embarcación de bandera británica haya podido ingresar a un puerto estratégico de la provincia.

Al comenzar su análisis, Zandonadi puso el foco en la ausencia de declaraciones oficiales y apuntó directamente contra la representación diplomática británica en Argentina. «Profunda sorpresa por el silencio incómodo del embajador británico en la Argentina (Javier Milei)», sostuvo.



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En esa línea, el abogado también cuestionó la falta de pronunciamientos del presidente Javier Milei sobre el episodio. «Mucho tweet, pero el embajador británico Javier Milei no dijo nada», señaló durante la entrevista, al referirse a la ausencia de explicaciones públicas.

Para Zandonadi, el episodio debe ser analizado teniendo en cuenta la historia del conflicto por las Islas Malvinas y la jurisdicción de Tierra del Fuego. «Estamos hablando de que hay un buque inglés que efectivamente hizo base en un puerto que está ubicado en la provincia de Tierra del Fuego», explicó, antes de remarcar la denominación completa de la provincia y su relación con las islas del Atlántico Sur.

El abogado planteó además una interpretación más amplia sobre los intereses británicos en el Atlántico Sur y expresó su preocupación por un eventual avance sobre otros territorios. «Yo me pregunto, ¿desde el otro lado, desde Gran Bretaña, ellos se quedan únicamente con las Islas Malvinas o creen que la victoria del 82 le da derecho a ir por más? Yo personalmente después de haber indagado en la cuestión, como dije hace un ratito, creo que van por más», afirmó.

En ese sentido, Zandonadi recordó los antecedentes históricos de la ocupación británica de las Islas Malvinas y vinculó ese proceso con su interpretación del escenario actual. «Lamentablemente no soy brujo, no puedo decir qué va a pasar en el futuro, pero sí puedo decir que van a ir por más», sostuvo.

El columnista también hizo referencia a la rendición argentina de 1982 y a las consecuencias posteriores de la guerra. «La realidad, lo que vino después sí fue una rendición incondicional, solamente que tardó unos cuantos años más en llegar», afirmó, al desarrollar su interpretación sobre el desenlace del conflicto y el período político y económico que atravesó la Argentina durante los años posteriores.

Qué establece la Ley Gaucho Rivero

Consultado específicamente sobre la Ley Gaucho Rivero, Zandonadi explicó que se trata de una normativa provincial y sostuvo que la discusión no debería concentrarse exclusivamente en la conducta del buque. «Es la ley provincial 852, ley emanada del poder legislativo de la provincia de Tierra del Fuego», explicó el abogado, quien remarcó además el carácter de protección de la soberanía provincial que, según su interpretación, tiene la legislación.

Sobre las restricciones que establece la norma, fue contundente: «Si vos sos un buque de bandera británica, no podés hacer tierra, hacer pie en Tierra del Fuego», sostuvo. Sin embargo, consideró que el punto central del episodio se encuentra en otro aspecto: las condiciones que permitieron el ingreso de la embarcación a un puerto estratégico de la provincia.

Zandonadi puso especial énfasis en la situación del puerto y en la intervención que, según señaló, se encuentra bajo la órbita del Gobierno nacional. «La discusión acá, más que por el lado de la ley, yo la llevaría para otro lado, que no es tanto si el buque ingresó o no, porque de hecho ya está, sino por qué pudo ingresar», manifestó.

A continuación, cuestionó que el ingreso de una embarcación británica se haya producido mientras el puerto se encuentra intervenido. «Y acá no hay que subrayar la cuestión de que el puerto está siendo intervenido desde hace unos cuantos meses por el gobierno nacional y por eso los pedidos de informe por parte de legisladores, porque quieren saber exactamente qué es lo que está haciendo Nación con el puerto», afirmó.

En el mismo sentido, consideró contradictorio que una medida presentada bajo argumentos vinculados con la soberanía pueda derivar en una situación como la ocurrida. «Resulta inverosímil que se intervenga un puerto estratégico como ese en aras de proteger la soberanía y se permita que ingrese un buque que justamente no casualmente tiene una bandera de un país con el cual nosotros hemos estado en guerra», sostuvo.

El abogado reclamó así una explicación por parte del Ejecutivo nacional y cuestionó las razones detrás de la intervención del puerto. «Las cosas quedaron como quedaron y acá es el gobierno nacional el que tiene que dar explicaciones de por qué pasa lo que pasa o por qué está pasando, por qué está permitiendo esto», afirmó.

Finalmente, Zandonadi amplió su cuestionamiento al manejo oficial de otros episodios de la actualidad política y sostuvo que existe una acumulación de situaciones que, a su entender, todavía no tuvieron respuestas suficientes. «¿Por qué lo sacaron de la jurisdicción provincial? Ahora estamos teniendo tal vez algún indicio de para qué, pero la pregunta es por qué y a partir de ese por qué tienen que empezar a responder todos los demás. Y es hora de que ya empiecen a dar explicaciones de algo», concluyó.

Durante el tramo final de la entrevista, el abogado también se refirió a las recientes tensiones vinculadas con Chile y cuestionó que el Gobierno nacional vuelva sobre conflictos históricos que, según su mirada, fueron resueltos mediante tratados. «A veces me da la sensación que con este gobierno estamos mirando el canal Volver porque estamos trayendo a la actualidad cosas de hace 40, 50 años», expresó.

En esa línea, recordó los acuerdos bilaterales y planteó interrogantes sobre la necesidad de reabrir aquellas discusiones. «La cuestión con Chile se resolvió. Siempre hubo una cuestión de un problema limítrofe, pero para eso están los tratados, que nos guste o no son los que han firmado nuestras autoridades», sostuvo.

Por último, Zandonadi cuestionó lo que consideró una contradicción entre determinados planteos oficiales sobre soberanía y otras iniciativas vinculadas con la propiedad de la tierra. «¿Qué necesidad tiene este gobierno que no solo no resuelve ninguno de los problemas actuales de ir a buscar problemas viejos?», concluyó el abogado.

(www.REALPOLITIK.com.ar)