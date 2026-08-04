BOGADO Y ARCE IMPULSAN PROTECCIÓN DE TIERRAS ESTRATEGICAS EN RÍO GRANDE

Rio Grande 04/08/2026.- Los concejales de Provincia Grande presentaron un proyecto para declarar de interés estratégico las tierras nacionales vinculadas a la Armada dentro del ejido urbano. La iniciativa se enmarca en la planificación territorial que viene impulsando la gestión del intendente Martín Perez para proyectar el crecimiento de Río Grande y resguardar sectores claves para su desarrollo futuro.

Los concejales Jonatan Bogado y Alejandra Arce presentaron un proyecto de ordenanza que declara de interés municipal y estratégico las tierras del Estado nacional vinculadas a la Armada Argentina ubicadas dentro del ejido de Río Grande.

La propuesta establece la realización de un relevamiento dominial, catastral, urbanístico y ambiental para conocer la situación de estos inmuebles y planificar su utilización de manera ordenada, contemplando futuras políticas de hábitat, generación de suelo urbano, infraestructura, equipamiento comunitario, espacios verdes y proyectos de interés público.

Bogado sostuvo que “El gobierno de Milei sigue avanzando con la venta de activos estratégicos de los Argentinos. Hay que ponerle un freno”

“En Tierra del Fuego ha comenzado a vender tierras pertenecientes a la Armada Argentina que se encuentran en zonas neurálgicas que podrían condicionar el desarrollo de nuestra ciudad”

“Este proyecto no solo busca poner el tema en agenda sino generar herramientas para proteger nuestros activos estratégicos”

El proyecto faculta al Municipio a gestionar ante el Poder Ejecutivo Nacional, el Ministerio de Defensa y la Armada Argentina distintos mecanismos de articulación institucional, como cesiones, permisos de uso, transferencias, permutas o convenios, siempre respetando las funciones de defensa nacional y sin afectar la titularidad de las tierras.

Por su parte, Arce destacó que «la doble vía de la avenida Santa Fe y la ampliación de San Martín Norte fueron posibles gracias al trabajo conjunto con el Estado nacional durante la gestión anterior sobre tierras estratégicas. Esos antecedentes demuestran que planificar y proteger estos sectores permite acompañar el crecimiento de la ciudad y generar nuevas oportunidades para Río Grande».

La concejala agregó que «en la zona de la nueva Av. San Martín existen alrededor de 16.000 hectáreas que representan una enorme oportunidad para pensar el desarrollo urbano y futuras políticas de hábitat, siempre preservando el interés de la ciudad».

La iniciativa aclara que no implica expropiaciones, ocupaciones ni transferencias automáticas de tierras y que cualquier intervención requerirá la conformidad de las autoridades nacionales competentes.

Desde Provincia Grande señalaron que esta iniciativa forma parte de una estrategia integral para proteger las tierras estratégicas de Tierra del Fuego. En ese marco, el espacio también impulsa proyectos con el mismo objetivo en la Legislatura provincial, a través del legislador Matías Lapadula, y en el Concejo Deliberante de Ushuaia, mediante la concejal Daiana Freiberger, fortaleciendo una agenda común de defensa del territorio y planificación para el futuro de la provincia.bogado y bogado