ANTE EL DESCONGELAMIENTO, EL MUNICIPIO SOLICITA NO INGRESAR A LA LAGUNA DE LOS PATOS

Rio Grande 03/08/2026.- Defensa Civil informa que la Laguna de los Patos se encuentra inhabilitada para cualquier tipo de actividad debido al proceso de descongelamiento de su superficie. Se solicita a la comunidad no ingresar al espejo de agua hasta que las condiciones sean seguras con el objetivo de prevenir accidentes.

El Municipio de Río Grande, a través de Defensa Civil, informa a las vecinas y vecinos que la Laguna de los Patos se encuentra inhabilitada para realizar actividades recreativas, deportivas y de permanencia sobre su superficie ya que, con el proceso de descongelamiento, no ofrece las condiciones de seguridad necesarias.

Motivo por el que se recomienda no ingresar a la laguna dado que hacerlo representa un riesgo de hundimiento, quiebres del hielo y otros accidentes que pueden poner en peligro la integridad física de las personas.

También se solicita a la comunidad respetar la señalización y las indicaciones del personal municipal, evitando que niñas, niños y mascotas accedan al sector mientras se presenten estas condiciones climáticas.

Defensa Civil Municipal continúa monitoreando la evolución del deshielo y evalúa el estado del espejo de agua. Cuando el lugar reúna nuevamente las condiciones de seguridad correspondientes, será comunicada a través de los canales oficiales.

El Estado Municipal agradece el compromiso y la colaboración de las y los riograndenses, recordando que el respeto por estas recomendaciones es fundamental para prevenir accidentes y cuidar la seguridad de la comunidad.