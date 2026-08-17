Análisis de las importaciones de Bienes de Consumo por actividad y empresa:“Récord de importaciones de consumo y retroceso industrial en la era Milei”

Argentina 17/08/2026.- El presente informe analiza el desempeño de las importaciones en la Argentina, en particular de Bienes de Consumo, durante la gestión de La Libertad Avanza (hasta el primer semestre de 2026), comparándolo con el año 2023, previo al cambio de gobierno. El objetivo principal es dimensionar la composición y la escala de incremento de las importaciones de Bienes de Consumo, identificar las empresas que lideraron dicho proceso y evaluar el impacto en los sectores industriales locales dentro de un contexto de apertura y expansión generalizada de este tipo de productos. Datos acumulados al primer semestre de 2026, agosto de este año.

Principales conclusiones:

– Récord histórico: las importaciones de Bienes de Consumo alcanzaron USD 5.362 millones, el mayor registro para un primer semestre. Superan por 1,8% al 2025 y están 20,7% por encima del récord anterior (1S-2018: USD 4.443 millones).

– Mayor participación: explicaron el 15,1% del total importado del país, la proporción más alta en 22 años.

– Rubros de mayor crecimiento: electrodomésticos, baterías y lámparas (+109,2%), prendas de vestir (+86,3%), motos, bicicletas y otros transportes (+67,6%) y Productos alimenticios (+51,9%).

– Dinámica empresarial: el 80% del monto fue explicado por firmas que multiplicaron sus importaciones. La cantidad de importadores se duplicó (+100%, con 33.108 nuevas empresas).

– Sustitución y efecto recesivo: mientras los Bienes de Consumo aumentaron 34,7%, la importación de insumos in

Este enfoque permite comprender qué actividades económicas y qué firmas concentraron los mayores aumentos, así como la manera en que esta dinámica reconfiguró el entramado sectorial. A tal efecto, el análisis por rubros pondrá especial atención en los sectores que explicaron la mayor parte de las importaciones de Bienes de Consumo en el período analizado.

El documento evidencia la evolución del comercio exterior durante la primera mitad de 2026, destacando el récord histórico alcanzado por la importación de Bienes de Consumo y su correlato en la actividad manufacturera local. Asimismo, el informe examina el retroceso paralelo en la importación de insumos clave para la producción, analiza el perfil de las principales firmas importadoras y evalúa el desempeño de las ramas industriales más afectadas por el ingreso de productos finales, con el propósito de aportar elementos para el diagnóstico productivo.

Las fuentes utilizadas provienen de las bases de datos oficiales del INDEC y del ARCA (ex AFIP), lo que permite identificar con mayor precisión la información a nivel de empresa y rama de actividad.

2. Récord histórico de importaciones de Bienes de Consumo

El año 2026 perfila para observar el acumulado de importaciones de bienes de consumo final más elevado desde que se tiene registro. En los primeros seis meses del año, la entrada de estos bienes alcanzó USD 5.362 millones, consolidándose como el primer semestre más alto para este uso económico en la serie histórica.

Si bien la escalada más pronunciada en las importaciones de bienes de consumo se registró el año pasado con un salto interanual de 73,5%, virtualmente duplicando los niveles de 2024 al alcanzar USD 5.267 millones, el avance registrado en 2026 muestra un ritmo más moderado del 1,8%. De todos modos, este incremento marginal interanual se produce sobre el segundo primer semestre con importaciones más elevadas que se tenga constancia.

A pesar del magro incremento interanual registrado en 2026, el volumen importado se mantiene significativamente por encima de los picos observados en períodos

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anteriores. Hasta la irrupción de las cifras de 2025 y 2026, el máximo histórico para un primer semestre correspondía a 2018, cuando las importaciones de bienes de consumo alcanzaron USD 4.443 millones.

De esta manera, en el acumulado móvil de los últimos 12 meses, las importaciones de bienes de consumo sumaron USD 11.496 millones.

Asimismo, en mayo 2018 el acumulado móvil de los últimos 12 meses para este uso económico había alcanzado USD 9.467 millones. Esta cifra se ubica 17,7% por debajo del registro alcanzado en el acumulado de 12 meses a junio 2026, lo que ratifica el nivel sustancialmente más elevado en el que se encuentran las importaciones de bienes de consumo en el período actual.

Al analizar la totalidad de las importaciones según uso económico, surge con claridad que, al comparar el primer semestre de 2026 con el mismo período de 2023, los rubros más aumentan están vinculados directamente al consumo final. En efecto, los mayores incrementos se registraron en la categoría “Resto” (+181,9%), que contempla los envíos de paquetería vía Courier, Vehículos automotores de pasajeros (+155,7%) y Bienes de consumo (+34,7%).

En sentido contrario, al margen de la reducción en Combustibles y lubricantes (explicada fundamentalmente por la construcción del Gasoducto Néstor Kirchner), las principales caídas se concentraron en los insumos para la producción, observándose marcadas disminuciones en Bienes intermedios (-17,8%) y Bienes de capital (-21,6%).

El primer semestre de 2026 alcanzó la mayor participación de bienes de consumo sobre el total de las importaciones desde 2004, al explicar 15,1% del total. Este es seguido por el primer semestre de 2020 (14,8%), cuando el desplome de la actividad económica en el marco de la pandemia redujo de forma drástica la compra de insumos y bienes de capital, aunque sin reducirse en igual magnitud los bienes de consumo. El tercer registro más elevado fue el primer semestre de 2025, que había explicado el 14,2% de las importaciones totales.

Durante el primer semestre de 2026, solo 10 actividades económicas explicaron el 84,7% del total de las importaciones de bienes de consumo. Al comparar con el mismo período de 2023, los incrementos más destacados se concentraron en las siguientes actividades:

•

Electrodomésticos, baterías y lámparas: +109,2%

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Prendas de vestir: +86,3%

•

Motos, bicicletas, yates y otros equipos de transporte: +67,6%

•

Productos alimenticios: +51,9%

•

Farmacéuticos: +27,0%

En conjunto, estos cinco rubros explicaron casi la mitad (45,5%) de todas las importaciones de bienes finales que ingresaron al país en la primera mitad del año.

Dentro de las importaciones de productos alimenticios, que representaron el 18,0% del total de las importaciones de bienes de consumo, el alza entre el primer semestre de 2026 y el mismo período de 2023 fue generalizado en prácticamente la totalidad de tipos de productos. Los incrementos más elevados se concentraron en:

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Fideos y pastas: +530,8%

•

Carnes frescas y en conserva: +315,2% 109,2

Electrodomésticos, baterías y lámparas

Prendas de vestir

Motos, bicicletas, yates y otros equipos de transporte

Productos alimenticios

Farmacéuticos

Joyería, juguetes, instrumentos musicales, entre otros

Jabonería, pinturería y plaguicidas

Productos de caucho y plástico varios

Informática, electrónica y óptica

Marroquinería

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•

Aceites y grasas: +93,9%

•

Panadería: +90,1%

•

Chocolate y confitería: +45,4%

3. Principales importadores de Bienes de Consumo

Tal como se evidenció previamente, durante la primera mitad de 2026 las importaciones de Bienes de Consumo registraron un crecimiento sumamente significativo en comparación con igual período de 2023. Esta expansión no solo se refleja en los montos en dólares, sino también en el masivo aumento de nuevas empresas importadoras y en la multiplicación del volumen de compras de parte de aquellas que ya realizaban importaciones en 2023. De hecho, estas últimas firmas explicaron el 80% del total de las importaciones de Bienes de Consumo en el primer semestre de 2026.

A partir de los registros de la ARCA (ex AFIP), al comparar el primer semestre del año con el de 2023, se detectan casos de empresas con incrementos de más de 100 veces en sus importaciones de bienes finales, como es el caso de Drean (+16.085%), Mirgor (+13.357%) y Swift Argentina (+11.412%)

En términos sectoriales, los diez sectores principales observan un destacado crecimiento en la cantidad de firmas que compran Bienes de Consumo en el exterior. 530,8

Fideos y pastas

Carnes frescas y en conserva

Aceites y grasas

Panadería

Chocolate y confitería

Molienda

Pescado, crustáceos y moluscos

Café, té, mate, extractos y especias, condimentos, entre

otros

Frutas, legumbres y hortalizas

Resto de productos

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En términos absolutos, el número de importadores se duplicó respecto a 2023 (+100%), sumando 33.108 nuevas empresas. Dentro de los rubros que mostraron los mayores incrementos en la cantidad de importadores, se destacan los siguientes:

Caucho y plástico varios: +5.476 empresas (+69%)

•

Joyería, juguetes, instrumentos musicales, entre otros: +4.022 empresas (+96%)

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Prendas de vestir: +3.516 empresas (+175%, casi triplicando su base)

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Marroquinería: +2.866 empresas (+144%)

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Electrodomésticos, baterías y lámparas: +2.180 empresas (+127%)

DATOS ACUMULADOS AL 1° SEMESTRE DE 2026

AGOSTO 2026

Con información del Centro de Economía Política Argentina, CEPA