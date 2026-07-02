Zamora recibió a integrantes de la Agrupación TF-1 de ex Trabajadores de YPF

Rio Grande 02/07/2026.- La Presidenta del Concejo Deliberante de Río Grande, Guadalupe Zamora, mantuvo un encuentro con integrantes de la Agrupación TF-1 de ex Trabajadores de YPF. En la reunión se dieron a conocer las iniciativas que impulsa la Agrupación, se trazó un balance sobre el último acto en conmemoración por el Día del Petróleo y Gas Fueguino, y se intercambiaron opiniones sobre la realidad del sector hidrocarburífero de Tierra del Fuego.

Durante la reunión, los representantes de la Agrupación TF-1 presentaron las distintas actividades que vienen desarrollando con el objetivo de preservar la historia de la empresa YPF en Tierra del Fuego, promover el reconocimiento del aporte realizado por los trabajadores de la empresa estatal, y fortalecer el vínculo con la comunidad a través de propuestas de carácter histórico, cultural y educativo.

Además expusieron los proyectos que tienen en carpeta para los próximos meses, orientados a mantener viva la memoria de quienes formaron parte del desarrollo de la actividad petrolera en la provincia y a generar espacios de difusión sobre la importancia que tuvo YPF en el crecimiento económico y social de Tierra del Fuego en general y de Río Grande en particular.

En dicho contexto destacaron las iniciativas del Concejo Deliberante para aprobar la creación de la Comisión de Energía como también la declaración de Interés del Día del Petróleo entendiendo que estos gestos fortalecen la historia de YPF y sus trabajadores.



En ese marco, también se destacó el valor estratégico que continúa teniendo la actividad petrolera para el desarrollo económico de la provincia y la importancia de preservar el conocimiento y la experiencia acumulada por quienes fueron protagonistas de distintas etapas de la historia de YPF.

La presidenta del Concejo Deliberante, Guadalupe Zamora, valoró el trabajo que lleva adelante la Agrupación TF-1 y manifestó su interés en acompañar las iniciativas que contribuyan a rescatar la memoria histórica de la actividad hidrocarburífera fueguina y a promover espacios de diálogo sobre el presente y el futuro del sector.

En representación de la Agrupación TF-1 de ex Trabajadores de YPF, participaron del encuentros Carlos Mansilla, Presidente; Mario Ligio, Tesorero; y Daniel Garay.