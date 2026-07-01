Von der Thusen cita a la CNRT y a referentes sociales para el miércoles

Ushuaia, 01/07/ 2026.- El presidente de la Comisión de Legislación General N° 1 de la Legislatura provincial, Raúl Von der Thusen, convocó a las y los Parlamentarios a una reunión para el miércoles 1 de julio a las 12 h en el salón de comisiones en el edificio de los bloques políticos de calle San Martín en Ushuaia. El temario abordará el debate sobre la adhesión de la Provincia a los cambios en el régimen nacional de tránsito, además de la creación de nuevas fechas conmemorativas.

A las 12:15 h recibirán a la Presidenta y a la Vicepresidenta de la Biblioteca Popular Sarmiento, Miriam Camponovo y Alejandra Palmaz. Las autoridades fueron convocadas en el marco del asunto Nº 321/25 del bloque MPF; se trata de un proyecto para instituir el 8 de noviembre como el Día de las Bibliotecas Fueguinas.

Posteriormente, a las 12:45 h participaran Adrián Morane y Silvina Vera Pardo, docentes de educación física. Expondrán sobre los alcances del asunto Nº 148/25, del bloque PV, una iniciativa para establecer el 8 de octubre como el Día Provincial de la Educación Física.

Para las 13 h está prevista la presencia de Cristhian Svetlitze, delegado regional de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) en Tierra del Fuego. Su presencia se espera en relación al tratamiento del asunto Nº 065/26, presentado por La Libertad Avanza, para adherir la jurisdicción a las modificaciones del Régimen de Revisión Técnica Obligatoria de la Ley Nacional N° 24.449.

El orden del día se completa con dos proyectos adicionales, asunto Nº 028/26 de SF, para fijar el 12 de septiembre como el Día del Espíritu Antártico. Por otro lado, se encuentra el asunto Nº 019/26 del bloque PG, para asegurar el cumplimiento del artículo Nº 84 de la Constitución Provincial.