Video: Los libertarios aprenden rápido y copian lo peor de lo que critican

Rio Grande 07/07/2026.- Verlo al inclasificable diputado Miguel Rodríguez, repartiendo zapatillas, colchones y otros adminículos, a la gente mas vulnerable, por supuesto en Margen Sur, no es un hecho más. Es la confirmación de la política mediocre, barata, de baja estofa que tanto criticaron, es como decir que son los kukas VIP.

Es una prueba del cinismo y de la poca cintura política de el y sus adláteres, Graciania y Pauli, ambos también con la sonrisa dibujada, mezclados con el pobrerío que ellos han generado. Todo en el marco de una iglesia evangélica, como no podía ser de otra manera, es decir ¿si no hay diezmo no hay zapatillas?, lo preguntamos desde nuestra mas supina ignorancia en temas como el cobro por intermediar con Dios a cambio de dinero.

Porque ahora reparten zapatillas, lo mismo que hacia y hacen en otros partidos, por ejemplo el peronismo o los ismos que salieron de ahí, colchones, si, leyó bien, colchones, quien lo hubiera dicho, y esto no tiene defensa, es una de las cosas más demagógicas que se manejan en la política, pero su supone que, ellos, los argentinos de bien, no hacen eso, no se juntan con los que «son inferiores, intelectual, estética y económicamente», de hecho le han quitado la comida a los comedores comunitarios, medicamentos a los enfermos de cáncer y la jubilación a nuestros abuelos. Han dejado morir mas adultos mayores que durante la pandemia.

¿Entonces que es esto?, esto es más de lo mismo, la misma actitud demagógica, de la política de cabotaje, mediocre, sínica, deplorable y obviamente absolutamente repudiable, mas que nada por lo que han criticado, denostado y descalificado a quienes lo hicieron antes, por ejemplo los «zurdos» que ellos tienen tan presentes en cada discursito que brindan.

Rodríguez, Pauli y Graciania, repartiendo zapatillas, colchones y vasitos de leche, son exactamente lo mismo que los kirchos, los mandriles, orcos, o kukas que tanto criticaron, por hacer cosas como estas, aprovecharse de las necesidades de la gente, aparecer antes de las campañas, creer que son todos idiotas y subestimar a las personas.

Provocaron el vaciamiento de la industria electrónica, con la quita de aranceles, cerraron cientos de comercios en toda la provincia, fundieron pymes, generaron 15 mil desocupados en 28 meses, privatizaron el puerto, votaron la ley de glaciares, al reforma laboral para beneficio de los empresarios, no generaron un solo puesto de trabajo, no se hizo una sola obra publica, la inflación supera el 300 % en dolares, los servicios aumentaron un 900 %, Tierra del Fuego es la provincia mas endeudada del país con tarjetas de creditos y prestamos bancarios. Ha comenzado un éxodo de habitantes que se puede ver a simple vista en cualquier red social, les quitan hasta el subsidio al gas, en pleno invierno a 1000 kilómetros de la Antártida, el operativo vaciamiento está en marcha.

Es evidente que eso no se soluciona con zapatillas y colchones,¿o no?,

Fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar