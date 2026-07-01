Una propuesta que borda la historia y la identidad de Río Grande El Concejo Deliberante inauguró la muestra “Puntadas Patrimoniales”

En el marco de las actividades por el 105° aniversario de Río Grande, el Concejo Deliberante abrió sus puertas a la comunidad para inaugurar la muestra “Puntadas Patrimoniales”, una propuesta cultural y educativa que rescata la historia de la ciudad a través del arte del bordado.

La exposición, realizada por Elena Martínez y Esteban Rodríguez, con la colaboración de Mingo Gutiérrez, reúne una serie de obras que recrean edificios, fachadas y espacios emblemáticos de Río Grande, proponiendo un recorrido histórico que comienza con los pueblos originarios y avanza por distintas etapas del desarrollo de la ciudad.

La iniciativa combina arte, memoria e investigación histórica para reconstruir, puntada a puntada, los lugares, las vivencias y las emociones que forman parte de la identidad riograndense.

Durante la apertura, que contó de la presencia de los concejales Florencia Vargas y Verónica Martínez, la presidenta del Concejo Deliberante, Guadalupe Zamora, manifestó que “estamos muy felices de poder abrir las puertas del Concejo Deliberante en el marco del aniversario de Río Grande y ofrecer a nuestros vecinos una propuesta cultural y educativa como esta”.

En este marco, expresó su satisfacción por “poder recibir esta iniciativa en el edificio legislativo”.

Además, destacó el “valor que tiene generar espacios de encuentro con la comunidad en el marco de un nuevo aniversario de la ciudad”.

Asimismo, Zamora puso en valor el compromiso y el trabajo desarrollado por los autores de la muestra, remarcando el “esfuerzo que implicó concretar este proyecto artístico y el aporte académico que lo acompaña”.

“Quiero agradecer el enorme trabajo que vienen realizando desde hace muchísimo tiempo, el aporte académico que hicieron posible para esta muestra y también el acompañamiento de todo el cuerpo de concejales, que hoy nos honra con su presencia y con el respaldo a esta iniciativa. Todo este material tiene muchísimo esfuerzo detrás y es realmente muy valioso”, señaló.

La titular del Concejo Deliberante también invitó a toda la comunidad a acercarse durante este mes para conocer la exposición y compartir un recorrido por la historia de Río Grande desde una mirada artística y patrimonial.

Durante la inauguración, Esteban Rodríguez explicó que “la exposición realiza un recorrido cronológico por la historia riograndense desde sus pueblos originarios. Es un recorrido histórico basado en las fachadas, en las viviendas y en aquellos lugares que forman parte de nuestra identidad”, señaló.

Por su parte, Elena Martínez agradeció la posibilidad de presentar la muestra en el Concejo Deliberante y destacó la “importancia de hacerlo precisamente durante el mes aniversario de la ciudad”.