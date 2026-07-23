Un grupo argentino se quedó con el 91% de la petrolera canadiense Crown Point, operará, Río Cullen, Las Violetas y Angostura, en Tierra del Fuego.

Tierra del Fuego 23/07/2026.- Liminar Energía, conformada por empresarios locales, suscribió casi la totalidad de una emisión de acciones por USD 30 millones y canceló la deuda por la compra de tres concesiones en Chubut. En agosto de 2024, adquirió participación adicional en las concesiones Río Cullen, Las Violetas y Angostura, en la provincia de Tierra del Fuego.

Liminar Energía, el grupo argentino encabezado por el empresario Pablo Peralta, pasó a controlar el 91% del capital accionario de Crown Point Energy, la petrolera con sede en Calgary, Canadá, aunque con operaciones en la Argentina. Según comunicó la firma canadiense a la Comisión Nacional de Valores (CNV), se trata del cierre de una operación que comenzó con la compra de tres concesiones convencionales en la provincia de Chubut y que reordenó por completo la estructura financiera y societaria de la compañía.

Para concretar la toma de control, Liminar suscribió el 99,28% de una oferta de compra de acciones que Crown Point lanzó para recaudar USD 30 millones. El resto de los accionistas, que cotizan en la bolsa de Toronto, aportaron apenas el 0,71% restante y vieron caer su participación del 36% a menos del 9% del capital de la compañía.

Los fondos recaudados fluyeron hacia la subsidiaria operativa de Crown Point en Buenos Aires, Crown Point Energía S.A. (CPESA), que los aplicó a cancelar un préstamo que la propia Liminar había otorgado en noviembre de 2025 para financiar parte de la compra de las concesiones El Tordillo, La Tapera y Puesto Quiroga, en el flanco norte de la Cuenca del Golfo San Jorge, a unos 40 kilómetros al oeste de Comodoro Rivadavia.

Crown Point tiene comprometida una inversión de USD 47 millones en Chubut para 2026 Crown Point tiene comprometida una inversión de USD 47 millones en Chubut para 2026

La compra de esas tres concesiones, cerrada en dos etapas durante el segundo semestre de 2025, totalizó alrededor de USD 57,9 millones. Crown Point adquirió primero la participación de Pampa Energía, la empresa de Marcelo Mindlin, en octubre de 2025 y luego, el 1 de diciembre, la de Tecpetrol -del Grupo Techint- e YPF, hasta alcanzar un 95% operado en 113.325 acres de concesiones vigentes hasta 2047.

Qué es Liminar y el hombre detrás de la operación

Liminar Energía S.A. es una empresa argentina vinculada al Grupo ST (Grupo de Servicios y Transacciones), el conglomerado fundado y presidido por Peralta. Con más de 50 años de trayectoria en el sector financiero y asegurador, Pablo Peralta inició su carrera en 1974 en Banco Río, donde llegó a ser director. Luego fue gerente general del Banco Bansud, vicepresidente de Visa Argentina y fundador de Banelco Argentina y Gire S.A. En 2002 fundó el Banco de Servicios y Transacciones (BST), que marcó el inicio del Grupo ST.

Su incursión en el sector petrolero arrancó en 2015, cuando adquirió junto a Roberto Domínguez y Gabriel Obrador el 38% de Crown Point Energy. Dos años después compró el 51% de las acciones a través de Liminar y, en diciembre de 2023, se quedó con la totalidad del paquete accionario. Peralta controla el 45% de las acciones con derecho a voto de Liminar y es también director de Crown Point Energy Inc.

Pablo Peralta, presidente del Grupo ST Pablo Peralta, presidente del Grupo ST

Además del segmento de hidrocarburos, el Grupo ST tiene presencia en energías renovables —con la adjudicación de un parque eólico bajo el Programa RenovAr—, desarrollos inmobiliarios, concesionarias de autos de las marcas Chevrolet, Peugeot y Geely, y la comercializadora de hacienda Nirihuau. En el sector financiero, el grupo reconvirtió Credilogros en la fintech Directo, transformó Quinquela Fondos en MEGAQM y adquirió MetLife Argentina y Prudential Seguros Argentina.

Una expansión acelerada en tres cuencas

La llegada de Crown Point a Chubut se enmarca en una estrategia de crecimiento que la compañía ejecutó en los últimos dos años. En agosto de 2024, adquirió participación adicional en las concesiones Río Cullen, Las Violetas y Angostura, en la provincia de Tierra del Fuego. Dos meses después, Pan American Energy (PAE) le cedió las áreas Piedra Clavada y Koluel Kaike en Santa Cruz, con un compromiso de inversión de hasta USD 90,8 millones. Con la incorporación de los activos de Chubut, Crown Point opera en tres de las cuencas productoras más grandes del país: la Austral, la Neuquina y la del Golfo San Jorge.

La consolidación accionaria llega en un momento en que Crown Point tiene comprometida una inversión de USD 47 millones en 2026 para las áreas de Chubut, dentro de un plan global de alrededor de USD 200 millones. El ministro de Hidrocarburos de la provincia, Federico Ponce, había destacado públicamente ese compromiso al momento del desembarco de la empresa.

La apuesta de Crown Point se inscribe en una tendencia que viene tomando forma en la industria petrolera argentina. En el último tiempo, las grandes compañías —YPF, Tecpetrol, Pampa Energía, Pan American Energy, entre otras— se desprendieron de activos convencionales maduros para concentrar capital y equipos en el desarrollo del no convencional, sobre todo en Vaca Muerta. Ese movimiento abrió un espacio para operadoras más pequeñas que encuentran valor en yacimientos que las majors consideran secundarios. De hehcho, Crown Point construyó su cartera actual casi íntegramente a partir de esas cesiones: las áreas de Tierra del Fuego, Santa Cruz y ahora Chubut, llegaron todas por la misma vía.

con información de Infobae