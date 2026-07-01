Transferencias a las provincias, caída de Recursos de Origen Nacional de 4,3%, coparticipación 8,5%, IVA 4,3%, ganancias 14,4

Argentina 01/07/2026.- La recaudación de los niveles nacionales, provinciales y municipales es trascendente para la ejecución de las políticas públicas y suele verse afectada por diversas razones. Una aproximación a la evolución real reciente de los Recursos de Origen Nacional transferidos a las provincias, que representan una buena parte de los ingresos provinciales, ya que, en promedio, en 2023, alcanzaron el 54,0% del total de ingresos provinciales (de los cuales 44,8% es en concepto de Coparticipación), indica que: la caída de Recursos de Origen Nacional fue del 4,3%, coparticipación 8,5%, IVA 4,3%, ganancias 14,4

En junio de 2026, se observa una caída interanual de los Recursos de Origen Nacional (RON) de 4,3% en términos reales (considerando una inflación en junio de 2,1%).

Por su parte, la Coparticipación Federal de Impuestos exhibió una retracción de 8,5% real interanual.

En cuanto a la recaudación del IVA, en junio de 2026 volvió a registrarse una caída interanual en términos reales, de 4,3%. Esto evidencia un comportamiento magro de las actividades económicas vinculadas al mercado interno y del consumo.

Por su parte, el Impuesto a las Ganancias mostró una retracción interanual de 14,4%.

La importancia de los recursos tributarios de origen nacional sobre la recaudación provincial Los ingresos provinciales provienen básicamente de dos fuentes: recursos propios (principalmente, Ingresos Brutos, Inmobiliario, Automotor y Sellos) y recursos tributarios de origen nacional, principalmente por transferencias de coparticipación.



En algunas provincias, también son relevantes otros ingresos como las regalías (especialmente en Neuquén) y las contribuciones a la seguridad social (en aquellas que no han transferido sus cajas previsionales a la Nación). En lo que respecta a las transferencias tributarias de origen nacional, éstas representan una buena parte de los ingresos provinciales: en promedio, alcanzan 44,8% en recursos de Coparticipación Federal de Impuestos (CFI), mientras que si se incorpora el resto de transferencias de origen nacional (RON), el guarismo asciende a 54,0% del total. Como se percibe en el Gráfico 1, algunas provincias presentan un alto nivel de dependencia de los recursos tributarios de origen nacional, principalmente por recursos coparticipables, como Santiago del



Estero, Formosa, Jujuy, La Rioja y 2 __________ 3 1La inflación estimada por el relevamiento de expectativas de mercado (REM) del BCRA para junio fue de 2,1%.



La evolución de los recursos tributarios de origen nacional En cuanto a la recaudación del IVA, en junio de 2026 volvió a registrarse una caída interanual en términos reales, de 4,3%. Por su parte, el Impuesto a las Ganancias mostró una retracción interanual de 14,4%. En junio de 2026, se observa una caída interanual de los Recursos de Origen Nacional (RON) de 4,3% en términos reales1. Por su parte, la Coparticipación Federal de Impuestos exhibió una retracción de 8,5% real interanual. 0% S. del Estero Formosa 10% 20% 30% 63,3% 40% 63,1% 50% 60% 70% 80% 12,6% 10,1% Jujuy La Rioja Catamarca Fuente: CEPA en base a Ministerio de Economía. Corrientes San Juan Tucumán Chaco Río Negro Salta San Luis Entre Ríos Santa Fe La Pampa Misiones Mendoza T. del Fuego Córdoba Santa Cruz Buenos Aires Chubut







1. Recursos tributarios de origen nacional sobre el total de recursos provinciales, 2023 Catamarca, mientras que, en el otro extremo, los niveles de recaudación de recursos locales son sensiblemente mayores, como en el caso de Chubut, Neuquén y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La evolución de los recursos tributarios de origen nacional

En junio de 2026, se observa una caída interanual de los Recursos de Origen Nacional (RON) de 4,3% en términos reales1. Por su parte, la Coparticipación Federal de Impuestos exhibió una retracción de 8,5% real interanual.

En cuanto a la recaudación del IVA, en junio de 2026 volvió a registrarse una caída interanual en términos reales, de 4,3%. Por su parte, el Impuesto a las Ganancias mostró una retracción interanual de 14,4%.

Al analizar la situación provincia por provincia, se observa un comportamiento relativamente homogéneo. Todas las jurisdicciones registraron en junio una caída real en las transferencias de Recursos de Origen Nacional. Se destaca CABA (-8,3%) como las más perjudicada.

En cuanto a las transferencias por coparticipación (CFI), todas las provincias exhibieron caídas reales en el mes de junio de entre 7,7% y 10,5%.

La recaudación de los niveles nacionales, provinciales y municipales es trascendente para la ejecución de las políticas públicas y suele verse afectada por diversas razones. Una aproximación a la evolución real reciente de los Recursos de Origen Nacional transferidos a las provincias, que representan una buena parte de los ingresos provinciales, ya que, en promedio, en 2023, alcanzaron el 54,0% del total de ingresos provinciales (de los cuales 44,8% es en concepto de Coparticipación), indica que: •

En junio de 2026, se observa una caída interanual de los Recursos de Origen Nacional (RON) de 4,3% en términos reales (considerando una inflación en junio de 2,1%). • Por su parte, la Coparticipación Federal de Impuestos exhibió una retracción de 8,5% real interanual. •

En cuanto a la recaudación del IVA, en junio de 2026 volvió a registrarse una caída interanual en términos reales, de 4,3%.

Esto evidencia un comportamiento magro de las actividades económicas vinculadas al mercado interno y del consumo. • Por su parte, el Impuesto a las Ganancias mostró una retracción interanual de 14,4%.

Fuente: Centro Economía Política Argentina CEPA