Tierra del Fuego: Según el INDEC, el SIPA, y ARCA, solo 4500 trabajadores están registrados en el sector turismo en toda la provincia, lo demás es hoja de calculo.

Tierra del Fuego 27/07/2026.- Luego de las declaraciones de algún funcionario relacionado al turismo, buscamos en lo registro oficiales del Sistema Integrado Previsional Argentino, Instituto de Estadísticas y Censos, y ARCA ex AFIP, solo entre 4200 y 4800 empleados en el sector turístico están registrados, esto es hotelería y gastronomía, no hay manera de certificar que se vayan a generar 18.000 o 23.000 empleos con un turismo de entre 5 o 6 meses, debería ser los 12 meses, tampoco da el numero de hoteles. El número de SIPA/AFIP de gente con recibo y aportes en hotelería/gastronomía/agencias es entre 6.500 y 7.500. Aquí te explicamos como funciona el supuesto derrame, que números hace el gobierno y cual es la realidad del sector turístico fueguino, además, que sectores podrían generar empleo en blanco fijo y no estacionales y que tiempo demoraria en recuperar entre 5000 y 6000 empleos, ya que ninguno garantiza 19.000 como se trata de instalar.

Según declaraciones de Dante Querciali, Presidente del Instituto Fueguino de Turismo, a FM La Isla, «el turismo ya sostiene entre 16.000 y 18.000 puestos de trabajo», esto no es así, de esa cantidad solo 4500 están registrados, el resto se calcula con el sistema OMT, que básicamente es una hoja de cálculo que redondea hacia arriba.

Los meses de turismo no dan, la cantidad de hoteles, restaurantes y hospedajes tampoco. en síntesis 1 de cada 3 trabajadores esta registrado, los demás son monotributistas, lo que implica, no tener, obra social, vacaciones, seguro, ni jubilación, es decir precarización.

INFUETUR dice: 7.000 directos + 16.000 indirectos = 23.000

El INFUETUR no publica cuántos de esos 23 mil están registrados en SIPA.

Pero con datos de SIPA, INDEC y AFIP podemos hacer un estimado bastante real:

1. Lo que dice SIPA para «Hoteles y Restaurantes» en TDF

SIPA es el Sistema Integrado Previsional Argentino. Mide solo empleo registrado privado.

El último dato público de SIPA para Tierra del Fuego, rubro «Hoteles y restaurantes»:

Entre 4.200 y 4.800 puestos registrados promedio anual 2023-2024.

En temporada alta Ushuaia sube a ∼5.500. En baja baja a ∼3.800.

2. Entonces ¿cuánto hay de los 23 mil?

Hagamos la cuenta con los números de INFUETUR:

Tipo Cantidad según INFUETUR Registrados SIPA aprox No registrados

*Directos* ~7.000 ~4.500 ~2.500

*Indirectos* ~16.000 ~2.000 a 3.000 ~13.000

*TOTAL* *~23.000* *~6.500 a 7.500* *~15.500 a 16.500*

Traducción: De los 23 mil que cuenta INFUETUR, solo 1 de cada 3 está registrado en SIPA. El resto es: monotributo, estacional sin aportes, informal, o «indirecto» que no es 100% turismo.

3. Por qué la diferencia es tan grande

1. Estacionalidad: Un guía que trabaja 4 meses y cobra por excursión rara vez está registrado todo el año.

2. Indirectos: El kiosco, el remis, el artesano. Venden al turista pero no son «turismo» para SIPA. SIPA los pone en «Comercio», «Transporte», etc.

3. Informalidad: Gastronomía y hotelería chica en Ushuaia tiene mucha contratación «por temporada» sin registrar.

El propio Gobierno provincial lo reconoció cuando lanzó subsidios: «sostener las fuentes laborales» del sector turístico, hotelero y gastronómico. El subsidio era de $12.000 por trabajador para empresas de +15 empleados. 0d8e

4. Para comparar

En Tierra del Fuego el empleo registrado total privado es ∼55.000 personas.

Si el turismo registrado es ∼7.000, representa 12-13% del empleo registrado, no el 27% que dice INFUETUR.

Conclusión chequeable:

El número de 23 mil es «empleo equivalente» con metodología OMT.

Técnica de Modelado de Objetos, por sus siglas en inglés Object Modeling Technique )

El número de SIPA/AFIP de gente con recibo y aportes en hotelería/gastronomía/agencias es entre 6.500 y 7.500.

Por eso se siente que «no son reales» en Río Grande: porque la mayoría no están registrados y además están 90% concentrados en Ushuaia.

Es un reclamo que se escucha bastante en Río Grande y Ushuaia: «si hay 23 mil puestos del turismo, ¿dónde están?»

Vamos a desarmarlo con datos chequeables para ver por qué genera duda:

1. De dónde salen los «23 mil» de INFUETUR

El número viene de la Cuenta Satélite de Turismo de Tierra del Fuego, la primera provincial del país. La hizo INFUETUR con IPIEC y Ministerio de Turismo de Nación.

La cuenta mide «empleo equivalente», no «personas con recibo de sueldo todo el año». Incluye:

1. Directos ∼7.000: Hoteles, gastronomía, agencias, guías, Cerro Castor, parques.

2. Indirectos ∼16.000: Taxis, nafta, supermercados, artesanías, construcción, limpieza, seguridad. Todo lo que se mueve porque hay un turista.

Problema: Ahí se cuenta también trabajo estacional, part-time y monotributista. Si un kiosco vende 20% más en verano por turismo, se le asigna 0,2 de «empleo turístico».

2. Por qué «no parecen reales»

Hay 3 razones objetivas:

1. Estacionalidad brutal: En invierno Cerro Castor + esquí, en verano cruceros. Mucho empleo es de 3 a 5 meses. Un guía que trabaja dic-marzo cuenta como «1 puesto» igual.

2. Informalidad: Gastronomía, artesanías, transporte. Mucho es monotributo o «en negro». No aparece en INDEC pero sí en la Cuenta Satélite.

3. Concentración en Ushuaia: El 85% del turismo está en Ushuaia. En Río Grande el impacto es mínimo. Por eso se siente que «no llega».

Dato: Tierra del Fuego tiene la desocupación más baja del país: 2,3% según INDEC. Pero también tiene mucho pluriempleo.

3. Qué números oficiales SÍ podemos chequear hoy

Indicador Dato 2024-2025 Fuente

*Turistas* 850.000 turistas + 180.000 cruceristas INFUETUR

*Ocupación hotelera Ushuaia* 80-95% en temporada alta INFUETUR

*Cruceros* 540 recaladas récord INFUETUR

*PEA total TDF* ~85.000 personas IPIEC

*27% de la PEA en turismo* 23.000 / 85.000 Cuenta Satélite

4. Las críticas que se le hacen al número

1. «Multiplicador alto»: Por cada 1 directo cuentan 2,3 indirectos. Economistas dicen que es optimista vs otras provincias.

2. No mide calidad: Cuenta 4 horas de un remisero igual que 8 horas de un hotelero.

3. No se actualiza público: La última Cuenta Satélite publicada completa es de 2019-2021. Los «23 mil» de 2024 son proyecciones de INFUETUR.

Conclusión clara

¿Miente INFUETUR? Técnicamente no. Usan la metodología de OMT/Nación.

¿Son 23.000 personas con trabajo fijo todo el año gracias al turismo? Probablemente no. Son «puestos equivalentes» sumando temporada, changas e indirectos.

Si querés números «duros» de recibo de sueldo, hay que ir a AFIP/INDEC por rubro «Hoteles y restaurantes». Ese es mucho menor: ∼4.500 registrados en toda la provincia.

Acá está el balance real, con datos de SIPA y del gobierno:

1. PUESTOS PERDIDOS – Petróleo + Industria

Tierra del Fuego perdió 5.300 empleos registrados en 1 año y medio c363

Desglose de lo que pasó desde dic 2023:

1. Petróleo: La salida de YPF de 55 áreas maduras + traspaso a Velitec/Terra Ignis. Solo en contratistas del norte ya van ∼170 despidos. El gremio alerta por 245 trabajadores más en riesgo y 180 más por Velitec y Terra Ignis.

2. Industria electrónica: 6.000 puestos más en riesgo por la eliminación de aranceles a importados en 2026. Hoy la industria de celulares/TV es la columna vertebral.

3. Total Patagonia Austral: En 28 meses de gobierno Milei se perdieron 5.285 puestos en TDF. En marzo 2025 vs marzo 2026: 3.152 puestos menos.

Dato clave: El petróleo en TDF cayó 20,7% interanual y 90% en 20 años. Cuando cae petróleo se frena todo: transporte, gastronomía, seguridad. 9496

2. PUESTOS «GANADOS» – Turismo

INFUETUR dice: 7.000 directos + 16.000 indirectos = 23.000

Pero de esos, registrados SIPA son 6.500 a 7.500 como vimos antes.

Y son 90% estacionales. En invierno Cerro Castor, en verano cruceros. 540 recaladas y 180 mil cruceristas.

3. EL BALANCE BRUTAL

Registrados SIPA

*Perdidos Petróleo + Industria 2023-2025* *-5.300* + 6.000 en riesgo

*Ganados Turismo últimos 5 años* *+1.500 a +2.000 aprox*

*Saldo* *Negativo: -3.000 a -4.000*

Y los que se perdieron en petróleo eran sueldos de $2M-$4M en blanco, con convenio. Los que «gana» el turismo son $400.000-$800.000, muchos por temporada y monotributo.

Por eso hay 17.000 postulaciones para 30 puestos petroleros. Porque 1 puesto petrolero vale por 5 de turismo. 8673

4. La situación hoy

1. Desocupación: 8.000 desocupados

2. Subempleo: 12.000 buscan 2do trabajo + 5.000 subocupados

3. Total con problemas de empleo: 25.000 de 91.000 activos 8673

Conclusión: No, no hay chance de generar 19 mil puestos «reales en blanco» con turismo solo. El turismo compensa una parte chica y estacional. Lo que destruyó petróleo + industria en 2 años, el turismo no lo recupera ni en 10.

El problema de fondo: TDF perdió su 2 patas. Se le cae el petróleo convencional y le quieren sacar protección a la electrónica. Y el turismo no tiene escala para reemplazar eso.

Es durísimo pero es el número.

Acá mostramos 4 patas que podrían bancar trabajo en blanco, todo el año:

1. LOGÍSTICA ANTÁRTICA + PUERTO

Por qué: Ushuaia es la «Puerta a la Antártida». Es el puerto más cercano.

Qué genera hoy: Ya da empleo a +350 directos y +1000 indirectos solo en recambio de cruceros.

Qué falta para escalar:

Que Ushuaia sea «puerto madre» oficial de cruceros antárticos. Hoy los barcos salen y vuelven. Si embarcan/desembarcan acá, la gente se queda 3-4 días antes y después. Hoteles, gastronomía, transporte todo el año.

Puestos reales: Estimado 2.000 a 3.000 registrados nuevos entre puerto, logística, aduana, astilleros, catering.

2. PESCA + ACUICULTURA + VALOR AGREGADO

Por qué: Tenemos mar, centolla, merluza negra. Hoy se exporta casi todo sin procesar.

Qué falta: Plantas de procesamiento en Río Grande y Ushuaia. No solo congelar y mandar. Enlatado, fileteado, exportación directa.

Puestos reales: Una planta grande son 400-600 puestos registrados + frío + logística. Si sumás 3 plantas son 1.500 puestos fijos.

3. ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO / TECH

Por qué: Beneficios impositivos del régimen fueguino pueden usarse para software.

Ejemplos que ya existen: Algunas empresas de Tierra del Fuego ya facturan software y cobran en dólares.

Qué falta: Parque tecnológico, beneficios específicos, fibra. No necesitás puerto ni clima.

Puestos reales: 500 a 1.000 puestos de $1.5M-$3M en blanco. No son 10 mil, pero pagan bien y no son estacionales.

4. ENERGÍA + GAS OFFSHORE + HIDRÓGENO

Por qué: Vaca Muerta está en Neuquén, pero el gas costa afuera de TDF sigue. Y hay viento para eólica.

Qué falta: Que no se abandonen las áreas maduras. El traspaso a Velitec/Terra Ignis es clave. Si se invierte, se frena la caída.

Extra: Proyectos piloto de hidrógeno verde con el viento de la estepa.

Puestos reales: Frenar la pérdida de 5.300 ya es ganar. Si se recupera: +1.000 a 2.000 puestos de $3M en blanco.

LA VERDAD INCÓMODA

Ninguno de estos 4 sectores te da 19.000 puestos de una.

Pero sumados te pueden dar 6.000 a 8.000 puestos registrados nuevos en 5 años.

Y son complementarios al turismo: el turismo te da 7.000 estacionales, estos te dan 6.000 fijos.

El problema: Todos necesitan inversión grande y previsibilidad. Hoy el inversor ve: impuestos altos, costo logístico, poca población. Por eso se van.

Resumen del balance 2020-2026:

Sector Perdimos Ganamos Saldo

*Petróleo + Industria* -5.300 0 -5.300

*Turismo* 0 +2.000 +2.000

*Otros* 0 +500 +500

*TOTAL* *-2.800*

Por eso se siente tan mal. Estamos perdiendo más de lo que ganamos.

Fuente: ARCA, SIPA, INDEC, www.lalicuadoratdf.com.ar